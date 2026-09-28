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AH股新聞

28/09/2026 10:04

《Ａ股焦點》華東醫藥升逾3%，自研減肥藥三期臨床研究取得積極結果

　　華東醫藥(深:000963)27日晚發布公告，全資子公司杭州中美華東製藥有限公司自主研發的1類創新藥、口服小分子GLP-1受體激動劑HDM1002片（通用名稱：Conveglipron Trometamol Tablets/卡維列隆氨丁三醇片，簡稱：Conveglipron/卡維列隆）用於超重或肥胖人群體重管理的中國Ⅲ期臨床研究(HDM1002-301)取得積極頂線結果。

　　研究顯示，HDM1002片各劑量組在第44周達到全部主要終點與關鍵次要終點，且第52周減重幅度進一步下降，未觀察到減重平台期；同時HDM1002具備多項差異化優勢，不僅觀察到多項心血管代謝指標的顯著改善、肝臟脂肪含量大幅降低且肝酶指標顯著改善，而且減重以脂肪減少為主，瘦體重得到保護。目前華東醫藥已完成Pre-NDA溝通，即將在中國正式遞交HDM1002片用於體重管理的上市申請。

　　受消息提振，華東醫藥今日高開高走，現升3.22%，報26.9元人民幣。
《經濟通通訊社28日專訊》

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