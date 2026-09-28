【聚焦數據】內地8月工業企業利潤同比增速回落至4.2%，創九個月低

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▷ 1-8月累計利潤52719.8億元，同比增15.7%
▷ 計算機通信製造業利潤增1.1倍，汽車製造業降16%
國家統計局公布，1-8月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額52719.8億元(人民幣．下同)，同比增長15.7%，增速較1-7月份放緩1.9個百分點。8月單月，規模以上工業企業利潤同比增長4.2%，增速較7月大幅回落7個百分點，創去年11月以來新低。
1-8月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額16759.9億元，同比增長10.3%；股份制企業實現利潤總額40714.6億元，增長20.4%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額11794.7億元，增長2.3%；私營企業實現利潤總額13213.2億元，增長10.4%。
1-8月份，採礦業實現利潤總額7661.5億元，同比增長35.1%；製造業實現利潤總額39695.3億元，增長17.4%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額5363.0億元，下降12.0%。
*首8月汽車製造業利潤降16%，計算機、通信和其他電子設備製造業增1.1倍*
1-8月份，主要行業利潤情況如下：計算機、通信和其他電子設備製造業利潤同比增長1.1倍，有色金屬冶煉和壓延加工業增長82.9%，煤炭開採和洗選業增長51.6%，化學原料和化學製品製造業增長51.0%，石油和天然氣開採業增長17.0%，紡織業增長11.9%，通用設備製造業增長2.5%，專用設備製造業下降2.1%，電氣機械和器材製造業下降5.2%，電力、熱力生產和供應業下降15.1%，汽車製造業下降16.0%，農副食品加工業下降17.4%，非金屬礦物製品業下降46.7%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降62.4%，石油、煤炭及其他燃料加工業由虧轉盈。
1-8月份，規模以上工業企業實現營業收入93.09萬億元，同比增長6.6%；發生營業成本79.19萬億元，增長6.1%；營業收入利潤率為5.66%，同比提高0.44個百分點。
8月末，規模以上工業企業資產總計197.33萬億元，同比增長6.4%；負債合計115.44萬億元，增長7.0%；所有者權益合計81.89萬億元，增長5.7%；資產負債率為58.5%，同比上升0.3個百分點。
《經濟通通訊社28日專訊》