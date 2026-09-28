【數據解讀】8月工業企業利潤增速創九個月低，統計局：受基數高影響

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家統計局公布，1-8月，全國規模以上工業企業實現利潤總額52719.8億元(人民幣．下同)，同比增長15.7%，增速較1-7月份放緩1.9個百分點。8月單月，規模以上工業企業利潤同比增長4.2%，增速較7月大幅回落7個百分點，創去年11月以來新低。



國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀數據指，1-8月，在工業生產穩中有進和工業品價格漲幅擴大的共同推動下，規模以上工業企業營業收入同比增長6.6%，帶動規模以上工業企業利潤同比增長15.7%，今年以來累計增速保持兩位數增長。8月，受去年同期較高基數影響，規模以上工業企業利潤增速有所回落，同比增長4.2%；從營業收入扣減營業成本計算的毛利潤看，規模以上工業企業毛利潤增長7.5%，比上月加快1.9個百分點。



下階段，要發揮好宏觀政策效能，擴內需，優供給，推動新舊動能加快轉換，增強經濟發展內生動力，推動工業經濟持續向新向優發展。



*新能源車、算力中心等帶動芯片需求增加*



電子行業對利潤增長拉動明顯。以人工智能為代表的新技術應用加快拓展，帶動相關領域需求擴大，推動電子行業利潤高速增長，1-8月，電子行業利潤同比增長1.1倍，對全部規模以上工業企業利潤增長的貢獻率達62.0%，是規模以上工業企業利潤較快增長的重要支撐。其中，新能源汽車、物聯網、算力中心等新興場景帶動芯片需求增加，與之相關的光電子器件製造、半導體分立器件製造行業利潤分別增長72.0%、51.8%；電子基礎原材料領域快速發展，帶動電子專用材料製造、電子電路製造行業利潤分別增長2.3倍、49.1%。



*算力基礎設施加速速建，光纖製造行業利潤增逾5倍*



高技術製造業引領作用突出。1-8月，規模以上高技術製造業利潤同比增長54.7%，增速高於全部規模以上工業39.0個百分點。從行業看，在算力基礎設施加速建設帶動下，光纖製造、光纜製造行業利潤分別增長5.3倍和1.0倍；高性能服務器、工作站、光電子通信領域中，計算機整機製造、計算機外圍設備製造、工業控制計算機及系統製造、通信系統設備製造行業利潤分別增長3.9倍、2.6倍、1.3倍、48.7%；儀器儀表及新型醫療儀器設備製造業加速發展，導航測繪氣象及海洋專用儀器製造、口腔科用設備及器具製造行業利潤分別增長2.2倍、70.2%。



*石油加工行業同比扭虧為盈，實現利潤總額562.9億元*



原材料製造業實現較快增長。1-8月，規模以上原材料製造業利潤同比增長47.3%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長6.2個百分點。從行業看，國際原油和有色金屬價格上行，帶動相關行業效益改善。化工行業利潤增長51.0%；有色行業利潤增長82.9%；石油加工行業同比扭虧為盈，實現利潤總額562.9億元。



工業企業單位成本持續下降。1-8月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為85.07元，同比下降0.41元，工業企業累計單位成本今年以來持續保持同比下降態勢。1-8月份，規模以上工業企業營業收入利潤率為5.66%，同比提高0.44個百分點。



《經濟通通訊社28日專訊》