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28/09/2026 11:03

《華為動向》華為Mate 90系列Huawei Pay升級，支持直接充值香港八達通卡

　　據內地科技媒體「快科技」報道，雖然華為Mate 90系列尚未發布，但新機的一項實用功能已提前曝光。中國銀聯日前表示，華為年度旗艦Mate 90系列除性能、影像、續航全方位升級外，手機內置的Huawei Pay也新增實用能力，支持直接充值香港八達通卡，進一步方便用戶在香港出行和消費。

　　此前，華為終端BG CTO李小龍宣布，鴻蒙手機華為錢包App已支持八達通，覆蓋香港約21萬個支付點，包括港鐵、巴士、輪渡，以及當地商超等場景。開通手機八達通後，用戶無需聯網，也無需打開App或退出當前操作界面，只需將手機背面靠近刷卡設備，即可完成支付，使用體驗與實體八達通卡類似，同時還能享受相應的交通優惠。

　　對於經常前往香港的華為手機用戶來說，無論乘坐公共交通還是日常購物，都能減少攜帶和充值實體八達通卡的麻煩。
《經濟通通訊社28日專訊》

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