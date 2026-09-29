《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|1498.87
|瀾起科技
|(688008)
|1306.97
|藥明康德
|(603259)
|1286.95
|貴州茅台
|(600519)
|1102.37
|寒武紀
|(688256)
|1086.88
|中國船舶
|(600150)
|1014.05
|生益科技
|(600183)
|942.16
|源杰科技
|(688498)
|935.99
|海光信息
|(688041)
|818.99
|中國巨石
|(600176)
|817.40
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|3686.64
|中際旭創
|(300308)
|3118.04
|新易盛
|(300502)
|1895.13
|通富微電
|(002156)
|942.11
|北方華創
|(002371)
|886.39
|天孚通信
|(300394)
|837.60
|東山精密
|(002384)
|758.26
|京東方A
|(000725)
|725.62
|三環集團
|(300408)
|713.69
|麥格米特
|(002851)
|693.27
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社29日專訊》
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