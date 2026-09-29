《神州頭條》財經報章頭版摘要：國常會稱要加大宏觀政策逆周期調節力度

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



堅定不移貫徹總體國家安全觀，以更高水平平安中國建設保障中國式現代化行穩致遠

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日就建設更高水平平安中國作出重要指示指出，黨的十八大以來，平安中國建設取得顯著成效，人民安居樂業、社會安定有序的良好局面更加鞏固，我國成為世界上最安全的國家之一。



國務院常務會議：加大宏觀政策逆周期調節力度

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院總理李強9月28日主持召開國務院常務會議，研究宏觀政策發力提效、促進有效投資有關工作，聽取新污染物治理進展情況匯報，審議通過《事業單位登記管理條例（草案）》。



商務部美大司負責人解讀第八輪中美經貿磋商成果

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

9月20日至23日，中美經貿團隊在美國紐約和華盛頓舉行經貿磋商，取得積極共識，為兩國元首會晤貢獻了經貿領域的成果。商務部美大司負責人就有關經貿磋商成果進行解讀。





《上海證券報》



習近平就建設更高水平平安中國作出重要指示

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日就建設更高水平平安中國作出重要指示指出，黨的十八大以來，平安中國建設取得顯著成效，人民安居樂業、社會安定有序的良好局面更加鞏固，我國成為世界上最安全的國家之一。



國常會：推出一批務實管用的增量政策

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院總理李強9月28日主持召開國務院常務會議，研究宏觀政策發力提效、促進有效投資有關工作，聽取新污染物治理進展情況匯報，審議通過《事業單位登記管理條例（草案）》。



八部門推出19項金融舉措，支持服務業擴能提質

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會等八部門9月28日發布《關於金融支持服務業擴能提質的指導意見》，促進金融資源更多投向服務業重點領域和薄弱環節。意見提出，支持符合條件的服務業企業上市融資、併購重組。





《證券時報》



堅定不移貫徹總體國家安全觀，以更高水平平安中國建設保障中國式現代化行穩致遠

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日就建設更高水平平安中國作出重要指示指出，黨的十八大以來，平安中國建設取得顯著成效，人民安居樂業、社會安定有序的良好局面更加鞏固，我國成為世界上最安全的國家之一。



國常會：要加大宏觀政策逆周期調節力度

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院總理李強9月28日主持召開國務院常務會議，研究宏觀政策發力提效、促進有效投資有關工作，聽取新污染物治理進展情況匯報，審議通過《事業單位登記管理條例（草案）》。



個人養老金基金類型「上新」，納入標準明確

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

個人養老金基金產品迎來類型拓展，在納入養老目標FOF、指數基金之後，個人養老金基金產品「貨架」進一步豐富。近日，南方、易方達、招商、華夏、匯添富等多家基金公司陸續發布公告，旗下的含權二級債基、偏債混合基金（含偏債混合FOF基金）增設Y份額。

《經濟通通訊社29日專訊》