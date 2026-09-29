《神州經脈》傳推低息貸款助地方國企支付欠款，生成式AI用戶破7億

假日效應下，滬深股市今日（29日）成交大幅萎縮，指數也僅窄幅波動，滬指輕微收升0.18%報3830.45點，止三連跌，深成指揚0.34%，創業板指升0.09%。兩市全日成交額僅14092億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2936億元或17%，更創2025年7月7日（12087億元）以來新低。地產股全日強勢，板塊指數收漲4%。國際油價持續上漲，A股石油板塊卻跌多升少。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7037，較上個交易日4時30分收盤價升91點子，兩連升，創9月22日以來一周新高，全日在6.7033至6.7094之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7411，較上個交易日跌12點子，較市場預測偏弱約230點。



*今日新聞精選*



1. 中國外交部發言人郭嘉昆今日主持例行記者會。塔斯社記者提問，克里姆林宮發言人表示，在深圳舉行的亞太經合組織峰會為中美俄元首舉行三方會議提供了良好的機會，中方對此有何評論？對此，郭嘉昆表示，作為今年亞太經合組織東道主，中方願同各方一道共同推動APEC中國年取得豐碩成果，為促進亞太和世界經濟增長作出新的貢獻，「關於你提到的問題，我目前沒有可以提供的信息」。



2. 據彭博引述知情人士透露，中國已開始提供低息資金，籍此幫助地方政府關聯企業支付拖欠帳款，從而加大力度修復企業資產負債表，並掃除制約投資的一大障礙。知情人士稱，人行設立了一項新的再貸款工具，用於向商業銀行和政策性銀行提供低成本資金。這項工具旨在鼓勵銀行貸款給大多是國企的地方政府融資平台（即城投公司），還有其他地方政府關聯企業。



3. 國新辦今日下午舉行新聞發布會，科技部部長陰和俊在會上表示，「十五五」時期要全面提升原始創新能力，築牢科技強國根基底座。加強基礎研究戰略性、前瞻性、體系化布局，既要面向世界科技前沿，加強「從0到1」的原始創新，積極探索「無人區」；更要圍繞關乎國家安全和重大利益的戰略領域，揭示「從1到0」的底層科學問題和技術原理。



4. 彭博報道，中國加強整治在債務處置中扮演關鍵角色的催收業者，銀行業清理巨額消費不良貸款的進程面臨阻力。由於擔心催收活動可能擾亂社會穩定，中國公安機關正加強監管催收公司，以及這些公司為要求欠款人還債所採取的手段。業界主管表示，這正促使投資人和資產管理公司對買進不良貸款組合轉趨謹慎，可能不利於仍需從資產負債表清除更多壞帳的銀行。



5. 廣汽集團(02238)(滬:601238)擬通過發行股份購買一汽豐田汽車有限公司50%股權，交易完成後，廣汽集團將持有一汽豐田50%股權，豐田汽車繼續持有其餘50%股權，一汽股份將不再持有一汽豐田任何股權。同時，一汽股份將成為廣汽集團第二大且具有戰略影響力的股東。中國汽車工業協會稱，此次央企與地方國企深化戰略合作，是積極探索兩者優勢互補、協同發展、深度融合的新路徑，為產業組織結構優化提供可借鑑的實踐樣本。



6. 中國貿促會今日舉行9月例行記者會。記者會介紹，即將於今年11月17日至18日在深圳舉辦的2026年APEC工商領導人峰會，籌備工作目前進展順利。美國企業報名尤為積極，是目前報名企業數量最多的經濟體。亞馬遜(US.AMZN)、沃爾瑪(US.WMT)、蘋果(US.AAPL)、谷歌(US.GOOG)、埃克森美孚(US.XOM)、微軟(US.MSFT)等眾多美國世界500強及知名企業均已提交參會申請，涵蓋半導體、人工智能、生物製藥等多個產業領域。



7. 中國互聯網絡信息中心政策與國際合作所今日發布《生成式人工智能應用發展報告(2026)》。《報告》顯示，截至2026年上半年，中國生成式人工智能用戶規模突破7億人，普及率超50.0%。76.0%的用戶表示自己會讓生成式人工智能回答問題；38.7%的網民近半年在網上購買過智能硬件設備。2026年上半年中國發生1255起與人工智能相關的投融資事件，已達到2025年全年的78.0%；合計金額約2501.4億元人民幣，已達到2025年全年的182.0%。



8. 繼富途、老虎、長橋及華盛證券等跨境券商之後，部分在港中資券商也開始清理內地存量業務。據內媒「第一財經」報道，為落實相關監管要求，國泰君安國際已於本月26日起對中國內地存量投資者帳戶的可使用服務作出局部調整。據國泰君安國際客服人員介紹，當存量內地投資者帳戶在中國內地登陸（登陸IP顯示為中國內地）時，將無法入金和買入，只能出金賣出。