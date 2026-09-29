《鍾之日記》車股承壓，內房反彈

9月29日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



環球債息攀升，美股隔晚受壓，亞洲股市今日走勢偏軟。恒指今早輕微高開後即承壓下調，午後A股止跌回升，一度帶動恒指跌幅收窄至數十點，惟尾段跌幅再次擴大。恒指全日收報24523，跌118點或0.5%，主板成交超過1846億元。



*滬綜指收升0.18%，兩市成交創逾一年低*



假日效應下，滬深股市成交大幅萎縮，指數也僅窄幅波動，滬指輕微收升0.18%報3830.45點，止三連跌，深成指揚0.34%，創業板指升0.09%。兩市全日成交額僅14092億元人民幣，較上個交易日縮量17%，更創2025年7月7日（12087億元人民幣）以來新低。



受國常會稱研究出台穩定房地產市場政策激勵，滬深地產股全日強勢，板塊指數收漲4%，萬科A(深:000002)升停。下跌方面，國際油價持續上漲，A股石油板塊卻跌多升少，中國石化(滬:600028)收跌2.4%；美伊衝突進入第八個月，海峽實質仍遭封鎖，航運股跌幅居前，中遠海能(滬:600026)挫4.5%。



*內地汽車行業盈利承壓，吉利領跌汽車股*



乘聯分會秘書長崔東樹發文指出，今年首8個月，汽車行業面臨成本上漲與需求不強的雙重壓力，盈利表現較差。根據乘聯分會的統計，今年8月，全國汽車生產270萬台，銷售收入9281億元人民幣，同比增4.2%；利潤371億元人民幣，同比增24%；但今年首8個月累計計算，行業利潤同比仍減少16%，銷售利潤率則降至3.6%。



崔東樹表示，汽車行業利潤率從2017年的7.8%一路下滑，到2025年全年僅4.1%，2026年進一步降至3.6%。核心矛盾是成本增速持續高於收入增速，呈現典型增收不增利。他並指出，根源在於激烈價格戰壓制收入端，而原材料、研發、渠道等成本剛性難降。



汽車股今日多數走低，小鵬(09868)跌逾4%，奇瑞汽車(09973)、零跑汽車(09863)挫近4%，比亞迪(01211)、小米(01810)、理想汽車(02015)跌超2%。



吉利(00175)與蔚來(09866)達成換電及充電領域合作，將聯合投資雙方充換電業務主體公司，共享充換電技術與標準，共建充換電服務網絡。不過，吉利股價未見受惠反而急跌7.4%，收報14.98元，為今日最差藍籌；蔚來亦挫5.1%。



不過，摩根士丹利重申對蔚來的「增持」評級，目標價68.5元。該行認為，與吉利在換電及充電領域的合作，將為蔚來帶來股權資金及換電網絡流量，並預計未來將有更多合作夥伴加入。該行還提到，蔚來與其他車企及Robotaxi運營商仍在進行洽談，相信更多項目將在確認後陸續公布。



*政策預期發力，內房股齊漲*



新華社報道，國務院總理李強9月28日主持召開國務院會議，提出要加大宏觀政策逆周期調節力度，努力完成全年經濟社會發展目標任務。會議還提出，要推出一批務實管用的增量政策，其中包括研究出台穩定房地產市場等措施。



此外，上海公布「828」樓市政策的本地實施細則。上海市建委聯合多部門印發《關於貫徹落實〈關於完善商品住房銷售制度的通知〉的實施意見》，自2026年9月28日起施行，包括加強預售管理、實施現房銷售、加大融資支持力度等6個方面的政策措施。



《意見》規定，在8月28日前，已取得國有建設用地使用權但未取得建設工程規劃許可證的商品住房項目，原則上按新取得土地項目執行預售管理政策；為保持市場供需平穩，各區政府確保能夠按時建成交付的，在加強監管情況下，報市房屋管理部門備案後，2027年底前仍可按原有預售條件申請預售。



摩通研報分析指，國務院表示將研究穩定房地產市場的政策，但未提供具體細節，該行認為潛在方向為按揭補貼及土地供應控制，而措施是否有效將取決於範圍及執行。至於上海公布的「828」政策實施細則，方向與北京相似但有細微差異；但整體而言，按揭發放的新政策似乎仍然偏緊。



摩通預期，短期內市場或受政策刺激，反應最起碼維持至國慶，但如果最終政策力度較預期溫和，行業或再度跑輸。該行偏好華潤萬象生活(01209)、華潤置地(01109)及貝殼(02423)，並建議在反彈時沽出財困股份如萬科(02202)。



該行又提到，隨著一線城市樓價初現穩定跡象，不認為政府有迫切需要向樓市推出「大規模刺激措施」。若有任何政策支持，相信最終目的為提振國內消費，因樓價下跌可能是主要障礙之一。因此，該行認為樓市任何政策行動，很可能旨在穩定樓價，而非單純刺激成交量。



政策預期影響下，內房股起飛，萬科今日收升11.3%，融創中國(01918)飆8.7%，龍湖(00960)漲5.9%，膺最佳藍籌，中海外(00688)揚3.7%為次佳藍籌；建發國際(01908)升7.1%，華潤置地收高3.4%。



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