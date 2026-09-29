《提振內房》上海出台樓市新政：加強預售管理，推行現房銷售及主辦銀行制度

上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局、市規劃資源局、上海金融監管局四部門聯合印發《關於貫徹落實〈關於完善商品住房銷售制度的通知〉的實施意見》（以下簡稱《實施意見》），自2026年9月28日起施行。《實施意見》涵蓋六方面政策措施，包括加強預售管理、實施現房銷售、推行主辦銀行制度、加大融資支持力度、優化土地供應管理以及做好質量監管和市場秩序規範。



在商品住房預售管理方面，《實施意見》明確，2026年8月28日後新發布出讓公告的商品住房項目，申請預售的，單體建築應完成主體結構封頂。項目預售資金實行全額、全過程監管；項目綜合竣工驗收後，方可解除資金監管。與此同時，上海將有序實施商品住房現房銷售，8月28日起新公告出讓土地的商品住房項目，優先選擇現房銷售；並在土地出讓公告中公開相關信息。房地產開發企業在取得房屋首次登記後，向項目所在區房屋管理部門申請現房銷售備案。



推行主辦銀行制度成為重點內容之一。《實施意見》明確落實主辦銀行制度，2026年8月28日起新簽訂借款合同的項目實行主辦銀行制，貸款銀行單獨提供開發貸的，貸款銀行為主辦銀行；貸款銀行組建銀團提供貸款的，銀團貸款牽頭銀行為主辦銀行。



*預售項目取得竣工備案後方可發放個人房貸*



在加大融資支持方面，《實施意見》規範個人按揭貸款發放，明確8月28日起取得預售許可證的項目，竣工備案後方可發放個人住房按揭貸款（含公積金貸款），貸款資金應當通過受托支付方式支付至資金監管帳戶。文件同時提出加大開發貸款支持力度，對實行現房銷售和預售的項目，按照市場化原則滿足項目合理融資需求，實現開發貸款發放與項目建設周期相匹配。加大對現房銷售項目和「好房子」項目的開發貸款支持力度。



此外，《實施意見》支持符合條件的房地產開發企業通過債券、股票、資產支持證券和不動產投資信託基金等方式開展基於項目的融資，一視同仁滿足不同所有制房地產開發企業的合理融資需求。

《經濟通通訊社29日專訊》