《中國要聞》廣西三江縣出台倡導性標準：婚宴不超40桌、農村隨禮不超100元

據內媒報道，近日，廣西柳州市三江侗族自治縣4部門聯合發布《三江侗族自治縣移風易俗倡導性標準》（以下簡稱《標準》），旨在整治高額彩禮、濫辦酒席、薄養厚葬等陳規陋習，進一步減輕群眾負擔。



《標準》提出，倡導婚事酒席時間男女方各辦1天或合辦1天，承辦酒席一餐，單方操辦婚宴不超過25桌，雙方合辦婚宴不超過40桌。酒店辦理原則上每桌控制在800元（人民幣．下同）（含煙酒和飲料）以內，家庭自辦每桌控制在600元（含煙酒和飲料）以內。《標準》還提倡簡約婚俗禮儀，婚車不超過10輛且不租用豪華車輛，並拒絕惡搞新人及伴郎伴娘等低俗婚鬧行為。



結婚彩禮方面，《標準》倡導量力而行、自願適度原則，結合雙方家庭經濟條件合理確定，鼓勵「低彩禮、零彩禮」，不相互攀比，不對外炫耀。除近親屬外，倡導農村區域「隨禮」不超過100元，縣城區域「隨禮」不超過200元。



喪事方面，《標準》倡導喪事簡辦，治喪時間一般不超過3天；治喪期間便餐從簡（每桌不超過150元），酒席正餐，縣城每桌控制在500元（含煙酒和飲料）以內；農村每桌控制在400元（含煙酒和飲料）以內，反對酗酒斗酒。隨禮標準與婚事相同，除近親屬外，農村不超過100元，縣城不超過200元。



《經濟通通訊社29日專訊》