《汽車新勢力》中汽協評一汽與廣汽戰略合作可優勢互補，呼籲政府完善產能置換、稅收分享等政策

中國汽車工業協會今日發布題為《一汽與廣汽開展戰略合作為產業高質量發展提供合作新範本》的文章，解讀中國一汽與廣汽工業最新簽署的戰略合作框架協議。中汽協在文中稱，當前汽車行業已進入競爭深化、結構加速優化、邁向高質量發展的關鍵期，此次央企與地方國企深化戰略合作，是積極探索兩者優勢互補、協同發展、深度融合的新路徑，為產業組織結構優化提供可借鑑的實踐樣本。



文章指出，此次雙方的合作是汽車行業貫徹落實《智能網聯新能源汽車產業發展「十五五」規劃》部署、以市場化法治化方式推動企業戰略性重組合作、深化跨區域資源整合、優化產業結構的重要實踐，對推動產業提質增效，加快建設汽車強國具有標誌性意義。對廣汽工業而言，可依托中國一汽央企資源、北方市場布局，擴大在北方市場的影響力和品牌形象。對中國一汽而言，依托以廣州為中心的大灣區產業與人才生態，吸引高端技術人才，完善全國產業布局。



文章又指，客觀來看，企業股權合作、戰略重組涉及資產、人員、債務與屬地利益，跨區域整合仍面臨產能指標流轉、稅收分享、審批鏈條較長等現實問題，一定程度上制約產業集約化、高端化發展進程。



中汽協將繼續發揮政府與企業間的橋樑紐帶作用，及時收集反映企業在整合中遇到的困難與訴求，呼籲有關方面在產能置換、稅收分享、資產處置、人員安置等方面完善配套政策，為市場化整合掃清障礙；同時加強運行監測與行業自律，推廣資源整合的典型經驗，引導企業理性發展、有序競爭、協同創新，推動形成優勝劣汰、協同共進的產業生態，為國內智能網聯新能源汽車產業高質量發展、加快建設世界汽車強國注入更強動力。

《經濟通通訊社29日專訊》