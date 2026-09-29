《神州能源》山西：嚴守安全底線加快煤礦復工復產，年底前料增3100萬噸產量

據國家礦山安全監察局主管的行業報刊《中國煤炭報》報道，日前，山西省召開全省煤炭安全穩產穩供工作推進會，提出在嚴守安全底線前提下，全力推動煤礦復工復產、穩產穩供，加速扭轉產量下滑趨勢，加快重塑煤炭產業生態。



目前，山西省能源局會同山西省應急管理廳、國家礦山安全監察局山西局，組織開展煤礦穩產穩供安全評估工作。對通過安全評估的煤礦，在嚴守安全生產底線、隱患排查治理全部到位、煤礦安全監管監察部門已對2026年以來超能力生產行為依法實施行政處罰處理的前提下，12月底前，單月可按照不高於設計（核定）能力的1/12組織剩餘月份生產，初步測算可增加產量3100萬噸。



報道指出，「5·22」留神峪煤礦事故以來，山西深入開展全省煤礦安全風險隱患專項整治，一批存在安全隱患的礦井停產整頓，全省原煤產量明顯回落。據國家統計局數據，1月至8月，山西原煤產量75568.1萬噸，同比下降12.5%；6月、7月、8月原煤產量同比降幅均超30%。



山西省要求，堅持分級分類施策，在保證安全的基礎上，推動煤礦企業有序復產達產，有安全風險隱患的煤礦要加快完成整改、盡早驗收復工，生產礦井要優化生產組織、盡快達產滿產，建設礦井要緊盯工程節點、抓緊投產達效。加緊煤炭礦區總體規劃修編和前期手續辦理，加速接續產能資源市場化出讓配置，抓實電煤中長期合同簽訂履約，依法合規釋放和核增先進產能。

《經濟通通訊社29日專訊》