《Ａ股焦點》國常會研穩樓市政策，房地產板塊活躍，深物業A漲停

國務院總理李強28日主持召開國務院常務會議 ，明確提出要研究出台穩定房地產市場 、促進就業增收等政策措施 。政策憧憬下，A股房地產板塊活躍，深物業A(深:000011)、信達地產(滬:600657)、華聯控股(深:000036)漲停，濱江集團(深:002244)飆逾7%，大悅城(深:000031)升6.6%，萬科A(深:000002)揚4%，綠地控股(滬:600606)、招商蛇口(深:001979)、華僑城A(深:000069)跟漲。



與此同時，上海28日發布樓市新政《關於貫徹落實〈關於完善商品住房銷售制度的通知〉的實施意見》，即日施行。《實施意見》要求加強預售管理、實施現房銷售、推行主辦銀行制度、加大融資支持力度、優化土地供應管理以及做好質量監管和市場秩序規範。

《經濟通通訊社29日專訊》