在港中資券商據報開始清理內地存量業務，國泰君安國際限制投資者內地登入帳戶入金和買入

繼富途、老虎、長橋及華盛證券等跨境券商之後，部分在港中資券商也開始清理內地存量業務。據內媒「第一財經」報道，為落實相關監管要求，國泰君安國際已於本月26日起對中國內地存量投資者帳戶的可使用服務作出局部調整。



據國泰君安國際客服人員介紹，上述調整內容與此前富途控股、老虎國際等券商調整內容類似，即當存量內地投資者帳戶在中國內地登陸（登陸IP顯示為中國內地）時，將無法入金和買入，只能出金賣出。相關帳戶登錄IP顯示為中國境外時，賬戶出入金及交易功能不受影響。如客戶取得新身份，需更新對應的新證件信息，屆時客戶作為海外證件持有者將不受該規則限制。



報道指，這是截至目前啟動內地業務清理的少數未被監管「點名」的頭部中資券商。此前，富途、老虎、長橋這三家於5月22日被中國證監會「點名」的跨境券商已於6月12日起調整中國內地服務；未被點名的華盛證券也自6月15日起對存量投資者帳戶在中國內地的服務進行了相應調整。



根據中國證監會等八部門聯合發布的《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》，內地存量非法業務設置了2年集中整治期。集中整治期內，禁止境外機構為存量投資者在境內非法提供買入交易、轉入資金等服務，只允許單向賣出交易並轉出資金。集中整治期滿後，境外機構全面關停境內網站、交易軟件及配套服務，禁止為存量投資者在境內非法提供交易等服務。

《經濟通通訊社29日專訊》