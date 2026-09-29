《中國要聞》最高檢與外匯局聯合印發工作指引，明確外匯領域行刑反向銜接辦案規則

最高人民檢察院與國家外匯管理局近日聯合印發《外匯領域行刑反向銜接工作指引》(下稱《指引》)，進一步健全外匯行政執法與刑事司法反向銜接工作機制，依法懲治外匯領域違法犯罪行為，維護國家外匯市場秩序和經濟金融安全。



*最高檢：對不起訴案件嚴格把握「可處罰性」*



最高檢行政檢察廳負責人表示，檢察機關將繼續聚焦非法買賣外匯、逃匯、騙購外匯等重點領域，對不起訴案件嚴格把握「可處罰性」，依法及時提出檢察意見、移送案件。外匯管理部門依法、全面、及時作出處理，並將處理結果及時反饋檢察機關。雙方將相互通報行刑反向銜接案件移送及查處情況，研究解決工作中遇到的問題，加強日常溝通聯絡。



《指引》共18條，涵蓋外匯領域行刑反向銜接全流程，重點對移送條件、管轄銜接、證據移送和轉化、案件處理與反饋、長效機制建立等實踐中關注的問題作出規範。



其中，在移送條件方面，《指引》明確，人民檢察院向外匯管理部門移送反向銜接案件，原則上應符合外匯管理部門有管轄權、被不起訴人主體適格、有證據證明被不起訴人存在外匯違法行為、依照外匯管理相關法律法規應當給予行政處罰、沒有超過行政處罰時效、被不起訴人未因同一違法行為受到外匯管理部門行政處罰等條件。



針對此前反向銜接案件遇到的跨地域、跨層級等管轄難點，《指引》明確管轄爭議的處理規則、案件移送程序，特別是如何確定案件管轄的程序操作。



在證據使用方面，《指引》規定，在刑事案件辦理過程中依法收集的物證、書證、視聽資料、電子數據等證據材料，外匯管理部門可以在行政處罰案件中作為證據使用。對刑事案件辦理過程中依法收集的言詞證據，外匯管理部門可以結合其他證據綜合分析判斷是否作為證據使用。



《指引》進一步健全了案件處理方式與結果反饋機制，規定外匯管理部門依法作出處理決定，並書面反饋檢察機關；推動檢匯雙方建立常態化協作機制，強化信息共享、會商研判和業務交流，凝聚外匯領域違法行為治理合力。

《經濟通通訊社29日專訊》