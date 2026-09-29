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AH股新聞

29/09/2026 15:01

【ＡＩ】豆包將推個人助理產品：4月已內測，曾用代號「Spell」

　　據新浪科技報道，豆包在個人助理方向正在推進相關產品規劃。一位知情人士表示，延續去年豆包手機助手在personal agent方向的策略，今年4月，豆包內部就已開始內測個人助理方向的探索產品。

　　該人士透露，該探索項目當時代號為「Spell」，主要由豆包手機助手團隊主導，但由於豆包手機發布等原因，一直沒有正式對外。

　　該人士表示，Muse、Instinct等個人助理類產品在海外獲得關注後，豆包也在加速personal agent能力的對外發布，計劃將此前的Spell項目與豆包產品更深度結合，新產品將由Spell項目與豆包對話團隊共同負責，預期較快會對外推出。

　　2025年12月，豆包手機助手技術預覽版首次亮相，首發搭載於與中興合作的努比亞M153工程樣機。2026年9月，豆包手機助手消費者版本正式發布，落地機型為努比亞NaviX Ultra，相比預覽版更強調日常可用性與穩定性。而Spell可視為豆包將手機端積累的personal agent能力向獨立應用形態的延伸。
《經濟通通訊社29日專訊》

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