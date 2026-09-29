【烏鎮大會】2026年世界互聯網大會烏鎮峰會將於11月2日至5日舉行

世界互聯網大會今日召開新聞發布會，宣布2026年世界互聯網大會烏鎮峰會將於11月2日至5日在浙江省烏鎮舉行，主題為「開源開放 共建共享--攜手構建網絡空間命運共同體」。大會將邀請來自全球的政府、國際組織、企業、專家學者代表，共同探索在人工智能快速發展的新階段，如何進一步推動技術開放、創新協作和成果共享。



今年烏鎮峰會還將設置27個分論壇，圍繞全球治理倡議網絡空間合作、數智時代的理論與政策、機器人與具身智能等話題展開交流與討論。主論壇將設置「人工智能烏鎮對話」環節，邀請全球領軍科技企業、知名開源大模型企業負責人以及人工智能科學家同台對話，圍繞全球人工智能開源生態構建等議題展開交流。



作為烏鎮峰會重要的活動之一，今年「互聯網之光」博覽會以「智能互聯、智見未來」為主題，截至目前，已邀請400餘家企業參展。「直通烏鎮」全球互聯網大賽也將進行全新升級，設置數智醫療、智聯出行、智能終端、智能製造、新消費五大賽道，新出行、AI+製造兩大場景賽，以及開源競技挑戰賽、OPC兩大特色賽事。



此外，「攜手構建網絡空間命運共同體」實踐案例徵集共收到來自全球80個國家和地區的 360項申報案例，其中22個國家和地區為首次參與。世界互聯網大會領先科技獎共徵集到來自 43個國家和地區的430餘項科技成果，其中18個國家和地區為首次參與，國際申報數量較去年增長21%。

《經濟通通訊社29日專訊》