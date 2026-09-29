《神州金融》兩部門：加強商務和保險協同，加大對內貿險業務再保支持力度

國家金融監督管理總局、商務部發布關於加強商務和保險協同做好內貿險有關工作的通知。其中提出，精準拓展潛在客戶。鼓勵地方商務主管部門與保險機構共享內外貿優質企業名錄，支持保險機構依托共享名錄，為名錄內符合承保條件的內外貿企業拓展內貿險服務。鼓勵保險機構依托產業鏈龍頭、骨幹企業，推行上下游鏈式承保，將內貿險嵌入重點產業鏈全流程發展。



*鼓勵再保險機構加強內貿險業務研究*



同時，完善保障能力供給。推動保險機構夯實內貿險發展基礎，充實內貿險專業隊伍，加強風控、數據、系統等能力建設，做好內貿險承保資源投入。強化政策性保險機構與商業保險機構協同，統籌做好內外貿一體化企業風險保障服務。鼓勵再保險機構加強內貿險業務研究，加強與直保機構業務對接，加大對內貿險業務的再保支持力度。引導保險機構完善配套服務體系，協助投保企業強化信用風險管理。鼓勵保險機構共享內貿險業務承保、風險管理、理賠追償等方面的成熟經驗，有效提升全行業專業經營水平。



*認真核查處置投訴舉報等問題*



另外，加強內貿險監管。各金融監管局尤其是重點推進內貿險探索實踐的省市金融監管局，要強化內貿險業務監管，完善內貿險風險監測指標體系及風險監測機制；切實履行監管職責，明確分工、制定預案、壓實責任，及時發現和處置風險苗頭；加強業務定期檢查，認真核查處置投訴舉報等問題，嚴肅查處保險市場違法違規行為。

《經濟通通訊社29日專訊》