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AH股新聞

29/09/2026 09:26

《Ａ股行情》滬綜指低開0.2%，李強國常會要求加力穩投資促內需

　　滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.2%，報3816.15點，深成指低開0.15%，創業板指低開0.11%；盤初電池普遍走低，超硬材料及農牧股造好。國務院總理李強周一（28日）主持國務院常務會議，要求部署加大宏觀政策逆周期調節力度，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

　　會議提出，加緊加力推動各項政策落地落實，進一步提升存量政策的實施效能，加快各類債券發行和使用進度，推動「十五五」規劃等明確的重大工程項目盡早開工建設，並加力實施擴投資、促消費的貼息政策。同時要推出一批務實管用的增量政策，優化財政支出安排，研究出台穩定房地產市場以及促進就業增收等政策措施；並要加強上下協同，合力穩定投資，激發民間投資活力，繼續研究和儲備提振內需的政策舉措。

　　此外，投資者持續關注中美元首會晤成果。中美雙方表示，將爭取降低各自從對方進口的總額600億美元商品的關稅，產品範圍從美國玉米和化妝品到中國玩具和家用電器不等，但雙方清單均有一些重要商品未被納入，且雙方聲明均未說明關稅降幅。

　　人行今日進行905億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。同時，開展了6985億元隔夜逆回購操作。公開市場今日有350億元7天期逆回購、6610億元隔夜逆回購到期，即今日淨投放930億元。
《經濟通通訊社29日專訊》

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