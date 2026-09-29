《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.08%，地產股領漲大市

國務院常務會議提出研究出台穩定房地產市場等措施，地產股早盤應聲大漲。滬深股市低開高走，滬綜指半日升0.08%，報4106點，深成指揚0.41%，創業板指上午收升0.34%。中秋國慶兩個假期中間的交易日，投資市場淡靜，兩市半日成交額僅8762億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交縮量2840億元或24.5%。



盤面上，地產股領漲，板塊上午收升3.8%，濱江集團(深:002244)、深物業A(深:000011)升停。總理李強主持召開國務院常務會議。會議強調，要加緊加力推動各項政策落地落實，同時推出一批務實管用的增量政策，優化財政支出安排。增量政策上，提到研究出台穩定房地產市場，促進就業增收等政策措施。



此外，固態電池概念爆發，國軒高科(深:002074)漲停，其公告稱，公司及全資下屬企業與大眾汽車（港譯「福士汽車」）及其旗下電池業務子公司PowerCo擬簽署《投資協議》，分別在西班牙瓦倫西亞、斯洛伐克蘇拉尼、摩洛哥肯尼特拉組建三家合資公司，投資建設鋰電池和正極材料生產基地，預計項目總投資約32.22億歐元。



下跌方面，培育鑽石領跌，農業種植回調，煤炭及石油等能源股跌多升少。

《經濟通通訊社29日專訊》