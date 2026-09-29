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AH股新聞

29/09/2026 15:03

《Ａ股行情》滬綜指收升0.18%，兩市成交僅1.4萬億逾一年新低

　　假日效應下，滬深股市成交大幅萎縮，指數也僅窄幅波動，滬指輕微收升0.18%報3830.45點，止三連跌，深成指揚0.34%，創業板指升0.09%。兩市全日成交額僅14092億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2936億元或17%，更創2025年7月7日（12087億元）以來新低。

　　受國常會稱研究出台穩定房地產市場政策激勵，地產股全日強勢，板塊指數收漲4%，萬科A(深:000002)升停。摩通研報指，國務院研究的穩樓市政策，潛在方向為按揭補貼及土地供應控制。此外，繼北京之後，上海公布「828」政策的本地實施細則，方向相似但有細微差異；但整體而言，按揭發放似乎仍然偏緊。該行預期，短期內市場或受政策刺激，反應最起碼維持至國慶，但如果最終政策力度較預期溫和，行業或再度跑輸。

　　下跌方面，國際油價持續上漲，A股石油板塊卻跌多升少，中國石化(滬:600028)收跌2.4%；美伊衝突進入第八個月，海峽實質仍遭封鎖，航運股跌幅居前，中遠海能(滬:600026)挫4.5%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004345.21+0.10　
上證指數3830.45+0.186617.04
深證成指12901.95+0.347474.93
創業板指3142.56+0.09　
科創501569.34+0.86　
B股指數304.41+1.310.93
深證B指1153.69+0.320.34

《經濟通通訊社29日專訊》

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