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AH股新聞

29/09/2026 09:39

《Ａ股焦點》廣汽集團A開盤漲停，擬發行股份購買一汽豐田50%股權

　　廣汽集團(02238)(滬:601238)28日晚間披露重大資產重組預案，公司擬通過發行股份購買一汽豐田汽車有限公司50%股權，並募集配套資金，本次發行價格為5.75元（人民幣．下同）/股。公司A股股票將於2026年9月29日開市起復牌。

　　根據公告，本次交易完成後，廣汽集團將持有一汽豐田50%股權，一汽豐田成為廣汽集團的重大共同控制實體，豐田汽車繼續持有其餘50%股權，一汽股份將不再持有一汽豐田任何股權。與此同時，一汽股份將成為廣汽集團第二大且具有戰略影響力的股東。本次交易預計構成重大資產重組及關聯交易，但不構成重組上市。

　　廣汽集團稱，本次交易有利於充分發揮中國一汽在整車、產業鏈等多領域的積累與布局優勢，以及廣汽集團在新能源與智能化轉型、自主品牌發展及產業生態協同等方面的優勢，進一步釋放協同價值。此外，本次交易將推動一汽豐田和廣汽豐田協同運營，穩固合資業務盈利基本盤。通過統籌整合雙方本地化研發、供應鏈體系、生產基地、市場拓展等資源，放大規模協同效應。

　　廣汽集團A股今日復牌後開盤即漲停，報5.6元；H股現升3.55%。


　　
《經濟通通訊社29日專訊》

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