【人行操作】人行7天期逆回購905億，隔夜逆回購6985億，共放水930億

人民銀行公布，今日進行905億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。同時，開展了6985億元隔夜逆回購操作。



公開市場今日有350億元7天期逆回購、6610億元隔夜逆回購到期，即今日淨投放930億元。

《經濟通通訊社29日專訊》