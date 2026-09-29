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29/09/2026 09:31

【人行操作】人行7天期逆回購905億，隔夜逆回購6985億，共放水930億

　　人民銀行公布，今日進行905億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。同時，開展了6985億元隔夜逆回購操作。

　　公開市場今日有350億元7天期逆回購、6610億元隔夜逆回購到期，即今日淨投放930億元。
《經濟通通訊社29日專訊》

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