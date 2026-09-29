《提振Ａ股》上證光伏科創領先指數將於10月9日正式發布

上海證券交易所和中證指數有限公司將於2026年10月9日正式發布上證光伏科創領先指數。



上交所公告指，發布該指數是為市場提供更豐富的投資標的。上證光伏科創領先指數從科創板和上證主板上市公司中選取40隻研發水平高、成長性好的光伏領域上市公司證券作為指數樣本，同時提升科創板樣本權重，反映上述板塊中光伏領域上市公司證券的整體表現。

《經濟通通訊社29日專訊》