《中國要聞》農業農村部：踐行大農業觀、大食物觀，加快構建多元化食物供給體系

國新辦今日舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，由農業農村部相關負責人介紹「十五五」時期加快農業農村現代化、扎實推進鄉村全面振興有關情況，並答記者問。農業農村部部長張柱表示，「十五五」時期，要踐行大農業觀、大食物觀，加快構建多元化食物供給體系，優化品種結構，提升質量品質，推動農業發展由產量主導向產量品質並重轉變，提升產需適配性。



張柱指出，順應城鄉居民消費需求變化，端穩端牢14億中國人的飯碗，既要確保穩定供給，也要優化結構、提升品質。農業農村部將突出產量品質並重，提升農業綜合生產能力和質量效益。毫不放鬆抓好糧食生產，穩面積、增單產兩手發力，不斷提升農業綜合生產能力，全力保障糧食等重要農產品穩定安全供給。



*大力推進高水平農業科技自立自強*



此外，將突出科技改革雙輪驅動，加快推進農業農村現代化。一方面，大力推進高水平農業科技自立自強，推動科技創新和產業創新深度融合，促進良田良種良機良法集成增效，讓新質生產力成為現代農業發展的「新引擎」。另一方面，堅持處理好農民和土地關係這條主線，持續深化第二輪土地承包到期後再延長30年試點等農村改革重點任務，穩固集體所有制根基，保障農民集體成員權利，激活農村資源要素，持續提高強農惠農富農政策效能。

《經濟通通訊社29日專訊》