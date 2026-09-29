  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

29/09/2026 14:46

《神州金融》彭博：內地加強監管催收公司，銀行壞帳清理或受阻

　　據彭博報道，隨著中國加強整治在債務處置中扮演關鍵角色的催收業者，銀行業清理巨額消費不良貸款的進程面臨阻力。

　　報道指，中國銀行業一直以極低折價，將成批違約消費貸款賣給專門管理問題資產的公司。這些公司再與遍布全國的催收業者合作，追查借款人下落，設法收回能收回的款項。這項由政府主導的清理行動源自2021年的試點計劃，此後規模大幅擴張，已有數十家金融機構參與。

　　然而，問題開始浮現。報道引述知情人士透露，由於擔心催收活動可能擾亂社會穩定，中國公安機關正加強監管催收公司，以及這些公司為要求欠款人還債所採取的手段。

　　這波整頓已導致部分債務處置公司裁員或停業，催收進度放緩且貸款回收率也下滑。業界主管表示，這正促使投資人和資產管理公司對買進不良貸款組合轉趨謹慎，可能不利於仍需從資產負債表清除更多壞帳的銀行。

　　報道提到，中國公安部和國家金融監督管理總局均未回應置評請求。

　　報道引述研究公司Gavekal Dragonomics的數據顯示，截至2025年末，多達1億人（約佔其成年人口的十分之一）至少有部分債務逾期未還，涉及的不良債務達到至少2.2萬億元。

　　中國主要銀行最新公布的上半年業績顯示，零售不良貸款增加，表明家庭財務狀況持續惡化。中國最大國有銀行中國工商銀行的信用卡透支不良率，在6月升至5.37%，2025年末為4.61%。
《經濟通通訊社29日專訊》

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

元首外交暫時綁定中美關係

29/09/2026 12:33

大國博弈

定期存款 | 銀行港元定存掀加息戰，兩銀行12個月齊加至3....

28/09/2026 19:01

貨幣攻略

說說心理話

一場美國輸不起，但特朗普贏不了的戰爭

23/09/2026 16:41

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金