《神州金融》彭博：內地加強監管催收公司，銀行壞帳清理或受阻

據彭博報道，隨著中國加強整治在債務處置中扮演關鍵角色的催收業者，銀行業清理巨額消費不良貸款的進程面臨阻力。



報道指，中國銀行業一直以極低折價，將成批違約消費貸款賣給專門管理問題資產的公司。這些公司再與遍布全國的催收業者合作，追查借款人下落，設法收回能收回的款項。這項由政府主導的清理行動源自2021年的試點計劃，此後規模大幅擴張，已有數十家金融機構參與。



然而，問題開始浮現。報道引述知情人士透露，由於擔心催收活動可能擾亂社會穩定，中國公安機關正加強監管催收公司，以及這些公司為要求欠款人還債所採取的手段。



這波整頓已導致部分債務處置公司裁員或停業，催收進度放緩且貸款回收率也下滑。業界主管表示，這正促使投資人和資產管理公司對買進不良貸款組合轉趨謹慎，可能不利於仍需從資產負債表清除更多壞帳的銀行。



報道提到，中國公安部和國家金融監督管理總局均未回應置評請求。



報道引述研究公司Gavekal Dragonomics的數據顯示，截至2025年末，多達1億人（約佔其成年人口的十分之一）至少有部分債務逾期未還，涉及的不良債務達到至少2.2萬億元。



中國主要銀行最新公布的上半年業績顯示，零售不良貸款增加，表明家庭財務狀況持續惡化。中國最大國有銀行中國工商銀行的信用卡透支不良率，在6月升至5.37%，2025年末為4.61%。

《經濟通通訊社29日專訊》