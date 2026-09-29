華勤技術(03296)將斥不超過4億人幣回購A股，每股回購價不超過100元人幣

華勤技術(03296)(滬:603296)公布，關於2026年第二期以集中競價交易方式回購A股方案的議案，回購股份金額不低於3億元（人民幣．下同），且不超過4億元，每股回購股份價格不超過100元。



該集團指，回購股份資金來源為自有資金，回購股份用於實施股權激勵或員工持股計劃，將通過上海證券交易所以集中競價交易方式回購A股，回購股份期限為自董事會通過起不超過6個月。

《經濟通通訊社29日專訊》