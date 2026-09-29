廣汽集團(02238)擬發行新A股收購一汽豐田50%股權代價待定，A股今早復牌

廣汽集團(02238)(滬:601238)公布，擬議向一汽股份收購一汽豐田50%股權，以每股5.75元(人民幣．下同)根據特別授權發行代價股份支付，最終代價將由雙方磋商後釐定。該集團A股自9月14日起停牌，已向上交所申請A股自今日恢復買賣。



*另籌配套資金，一汽股份成第二大股東*



另外，該集團指，擬向不超過 35名為獨立第三方發行新A股以募集配套資金。募集的配套資金總額不得超過擬議收購代價的100%，且將予發行的A股數目不得超過擬議發行前已發行股本總額的30%。發行價格不得低於定價基準日前20個交易日A股平均價格的80%。募集配套資金擬用於一汽豐田項目建設、補充該集團和一汽豐田流動資金、償還債務等。於擬議交易完成後，一汽股份將成為該集團第二大股東。



該集團指，一汽豐田經營汽車新車銷售等，今年上半年盈利10.09億元，淨資產約296.6億元，其他股東包括豐田汽車及豐田中國，若交易完成後，預期一汽豐田將成為其重大共同控制實體 ，一汽豐田的財務資料將不會併入集團的綜合財務報表。該集團指，擬議交易以注入盈利資產，改善盈利能力，提升雙方整體競爭力。

《經濟通通訊社29日專訊》