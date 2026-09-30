《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|藥明康德
|(603259)
|2371.59
|兆易創新
|(603986)
|1557.99
|寒武紀
|(688256)
|1545.30
|貴州茅台
|(600519)
|1544.98
|瀾起科技
|(688008)
|1083.57
|生益科技
|(600183)
|922.34
|海光信息
|(688041)
|917.03
|招商銀行
|(600036)
|867.81
|亨通光電
|(600487)
|779.77
|芯原股份
|(688521)
|761.81
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|3489.27
|中際旭創
|(300308)
|3038.49
|新易盛
|(300502)
|1825.45
|美的集團
|(000333)
|1388.24
|天孚通信
|(300394)
|1164.47
|北方華創
|(002371)
|976.17
|通富微電
|(002156)
|758.63
|東山精密
|(002384)
|732.00
|京東方A
|(000725)
|711.68
|光智科技
|(300489)
|656.72
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社30日專訊》
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