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AH股新聞

30/09/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
藥明康德(603259)2371.59
兆易創新(603986)1557.99
寒武紀(688256)1545.30
貴州茅台(600519)1544.98
瀾起科技(688008)1083.57
生益科技(600183)922.34
海光信息(688041)917.03
招商銀行(600036)867.81
亨通光電(600487)779.77
芯原股份(688521)761.81
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)3489.27
中際旭創(300308)3038.49
新易盛(300502)1825.45
美的集團(000333)1388.24
天孚通信(300394)1164.47
北方華創(002371)976.17
通富微電(002156)758.63
東山精密(002384)732.00
京東方A(000725)711.68
光智科技(300489)656.72

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社30日專訊》

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