《基金觀點》富達：中國內地增長機遇逐步擴展，造就新一代贏家帶來投資機遇

富達國際指，隨著中資股盈利前景改善，科技發展具備領導地位，加上估值吸引等因素，令全球投資者重新關注中國內地這個亞洲最大經濟體系。在科技創新、產業升級、電氣化及醫療保健等領域支持下，中國內地的增長機遇正逐步擴展至傳統消費之外。這些改變正造就新一代贏家，帶來新的投資機遇。



富達國際基金經理田笛表示，儘管中國基本面有所改善，而且估值具吸引力，但現時全球基金仍然「低配」中國資產，部分原因與中國敘事焦點往往被宏觀因素所佔據，例如國內經濟前景、房地產行業及地緣政治等憂慮籠罩著市場情緒。



現時中資股預測市盈率僅10倍，不僅未能充分反映許多中資企業的長期前景，亦遠低於歷史平均水平，並較部分已發展市場存在巨大折讓。富達認為中資股的盈利及估值有進步空間。



*AI投資步伐加快，機械人及自駕或愈趨重要*



中國內地經濟正以雙軌運行，內需消費相對疲弱，惟出口相當強勁，而且資本投資開始拾級而上，特別是與人工智能及更廣泛的科技創新相關領域。現時中國內地在AI投資方面落後於美國，但其投資步伐加快，值得市場關注。



目前市場大部分注意力集中在大語言模型及訓練模型所需的硬件上。隨著行業發展，機械人及自動駕駛等現實應用可能變得愈來愈重要，正密切關注AI如何從基礎設施邁向應用。



中國內地在機械人及自動駕駛生態系統的多個領域均有優勢，包括製造、供應鏈、AI開發及接觸現實應用場景等機會。例如人形機械人在商業角度仍處於早期階段，但其工業應用不斷增加，未來可能會在更廣泛的製造價值鏈中創造機遇。



*電氣化相關行業機遇擴大，醫健行業具長期機遇*



電氣化是另一個具備長期吸引力的領域，除了電動車外，相關行業機遇正在擴大。隨著電力需求增長及可再生能源發電擴張，儲能變得日益重要，預計電氣化將進一步延伸至商用車、工業設備以及潛在的機械人領域。



近年中國內地在醫療保健及生物科技範疇的研發及創新能力愈益受到肯定，國際製藥公司對中國開發的創新藥物展現出更大興趣，藥物授權活動不斷增加。醫療保健行業與居民的生活質素息息相關，從預防、保健到治療及健康老化，變相創造了遠超傳統消費領域的長期機遇。



*房市接近調整後期階段，審慎選股有望找到機會*



要重建中國內地消費者的信心，首要穩定收入預期，其次是資產特別是房地產價格企穩。目前就業指標已有初步改善跡象，房地產新屋開工量亦已從高位下跌約80%，意味供應端已經歷重大調整，故相信中國內地房地產市場正接近調整的後期階段。



消費者信心重建的同時，消費模式亦出現變化，追求體驗、具性價比及能提供更強情感連結的產品。另一方面，乳製品及養豬等傳統行業雖在價格下行周期時面臨挑戰，但當市場回穩，供應端調整或能為強者帶來更大機遇，因此投資焦點並非依賴市場出現大規模復甦，而是找出能夠從這個周期中脫穎而出的企業。



房地產雖續面臨結構性挑戰，但部分擁有穩健資產負債表的內房股，其物業投資組合仍能提供更具韌性的經常性收入，故只要審慎選股，仍有望找到機會。



儘管中國內地宏觀經濟憂喜參半，但中資企業繼續投資於創新範疇、改善股東回報、鞏固競爭地位，結合具吸引力的估值，正為投資者帶來豐富的機遇。



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《環富通基金頻道30日專訊》