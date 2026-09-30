《神州頭條》財經報章頭版摘要：居民購房貸款貼息政策10月起實施

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



習近平：發揮文理工醫交叉融合優勢，努力在服務新時代國家戰略中當先鋒作表率

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近日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平給四川大學全體師生回信，在四川大學建校130周年之際，向全體師生員工、廣大校友表示祝賀。習近平強調，希望你們賡續紅色血脈，發揮文理工醫交叉融合優勢，努力在服務新時代國家戰略中當先鋒作表率，為建設教育強國、科技強國、人才強國作出積極貢獻。



居民購房貸款貼息政策10月起實施

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9月29日，財政部、中國人民銀行、金融監管總局聯合印發的《關於實施居民購房貸款貼息政策的通知》明確，在全國範圍內實施居民購房貸款貼息政策，減輕新購買首套住房家庭的商業性個人住房貸款利息負擔。政策自2026年10月1日起實施，實施期限暫定1年。



上半年境外對境內證券投資淨增加117億美元

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國家外匯管理局9月29日發布的《2026年上半年中國國際收支報告》顯示，2026年上半年，來華證券投資總體增多，以股票投資為主。境外對境內證券投資淨增加117億美元。





《上海證券報》



習近平：發揮文理工醫交叉融合優勢，努力在服務新時代國家戰略中當先鋒作表率

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近日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平給四川大學全體師生回信，在四川大學建校130周年之際，向全體師生員工、廣大校友表示祝賀。習近平強調，希望你們賡續紅色血脈，發揮文理工醫交叉融合優勢，努力在服務新時代國家戰略中當先鋒作表率，為建設教育強國、科技強國、人才強國作出積極貢獻。



央行調整完善多項貨幣政策工具，協同發力穩增長

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下調利率、提升額度、擴大支持領域、優化機制設計……中國人民銀行9月29日公告，在充分發揮各項存量政策效能的基礎上，決定進一步調整完善幾項貨幣政策工具，抵押補充貸款（PSL）、科技創新和技術改造再貸款、支農支小再貸款等迎來優化。



10月1日起我國將對居民購房實施貸款貼息

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9月29日，財政部會同中國人民銀行、金融監管總局印發《關於實施居民購房貸款貼息政策的通知》。通知提出，我國將從10月1日起對居民使用新發放商業性個人住房貸款購房實施貼息。





《證券時報》



習近平：發揮文理工醫交叉融合優勢，努力在服務新時代國家戰略中當先鋒作表率

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近日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平給四川大學全體師生回信，在四川大學建校130周年之際，向全體師生員工、廣大校友表示祝賀。習近平強調，希望你們賡續紅色血脈，發揮文理工醫交叉融合優勢，努力在服務新時代國家戰略中當先鋒作表率，為建設教育強國、科技強國、人才強國作出積極貢獻。



三部門：10月1日起符合條件的居民房貸可享貼息

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9月29日，財政部、中國人民銀行、金融監管總局聯合發布《關於實施居民購房貸款貼息政策的通知》，決定從10月1日起，對居民使用新發放商業性個人住房貸款購房實施貼息，以降低居民購房成本，重點支持普通家庭新購中小套型、較低價位的住房，政策實施期暫定一年。



立規矩劃紅線，金融網絡營銷步入新軌道

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《金融產品網絡營銷管理辦法》今起實施。這是我國首次以制度形式，確立第三方互聯網平台在金融產品網絡營銷中的法律地位，完成了互聯網平台從「灰色地帶」到｜合規角色」的關鍵跨越，為數字金融生態長期健康發展奠定了制度基礎。

《經濟通通訊社30日專訊》