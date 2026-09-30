《鍾之日記》生科領漲，內房回吐

9月30日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



9月收官，亞太股市個別走。恒指低開逾百點後反覆向下，內地公布9月製造業PMI重返擴張區間，帶動大市止跌回穩。房貸貼息落地，內房昨日提前漲，今日多數調整；醫藥股則領漲大市，帶領恒指午後倒升。恒指全日收報24613，升89點或0.4%，主板成交1871億元；全月計，恒指則跌3.7%。



*滬綜指收升0.31%，本月挫3.6%*



國慶黃金周前最後一個交易日，滬深股市走勢分化，滬綜指升0.31%收報3842.19點，全月則跌3.61%，深成指今日收低0.11%，創業板指跌0.23%；節前情緒濃厚，兩市成交持續低位，全日交易額僅1.44萬億元人民幣，較上個交易日微升288億元人民幣或2%。



盤面上，海外重磅ADC合作落地，醫藥股全日走強，板塊升超3%，康希諾(滬:688185)、泰諾麥博(滬:688806)20%封板。消費股午後衝高，白酒股漲2.2%，國慶假期將至，市場對白酒消費預期升溫。下跌方面，半導體產業鏈回調，存儲芯片板塊指數挫2.7%最傷。



回顧9月，焦點莫過於習特會，國家主席習近平時隔11年再度對美國進行國事訪問，引發海內外關注。美國總統特朗普雖以極高規格接待習近平，兩國領導人亦表示會談「成功」，但市場認為實質成果有限。國內經濟增長放緩也惹人疑慮，中央剛祭出一攬子政策禮包刺激內需，但有大行認為整體方案規模溫和，不足以打破去槓桿陷阱，預料全年實質GDP增長仍將接近4.5%至5%目標下限。



*美企積極採購中國創新藥，生科醫藥股領漲*



生科醫藥板塊獲追捧，獨霸藍籌升幅榜前五位。石藥集團(01093)揚6.3%，報10.07元，為表現最佳藍籌；翰森製藥(03692)升5.3%，藥明生物(02269)彈4.8%，藥明康德(02359)、百濟神州(06160)漲超3%。



石藥集團宣布，集團開發的JMT206注射液用於超重或肥胖成人患者體重管理的Ib期臨床試驗(JMT206-003)，已在中國首家研究中心正式啟動。與此同時，集團開發的預防用生物製品1類新藥重組帶狀皰疹疫苗(SYS 6052)已獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)批准，可在美國開展相關臨床研究。



創新藥出海方面傳新進展。恒瑞醫藥(01276)今日急升逾一成，公司與諾和諾德簽署協議，將旗下用於體重管理的口服藥物HRS-1596授權給全球減重藥龍頭諾和諾德，潛在交易總額最高達26億美元。同日，迪哲醫藥公告稱，近期已收到由阿斯利康支付的6億美元首付款。



野村報告指出，隨著近期地緣政治出現積極進展，美國企業採購中國創新藥的步伐有所加快。野村分析師Jialin Zhang表示，得益於中國管線的新穎性與潛在優異療效，其吸引力日益上升。海外買家，尤其是現金流充裕的跨國藥商正在加大投入力道，默沙東近期以創紀錄價格購買上海思璞銳醫藥獨家授權便是有力證明。



另外，海外AI製藥及生物安全領域亦有新進展。獲OpenAI參投的生物科技初創公司Red Queen Bio計劃於明年啟動抗體藥物的人體試驗，將聚焦「AI生物安全(Biosecurity)」領域，藉助AI預先逆向設計防禦性抗體，以應對未來可能由AI輔助合成的潛在生物安全威脅。此技術路徑標誌著AI生成抗體正快速邁入臨床驗證的關鍵階段。



*內房股回吐，中央財政出手谷樓市*



中央財政首次對商業性個人住房貸款實施貼息，內房昨日偷步漲，今日明顯回吐，其中，融創中國(01918)跌超5%，保利置業(00119)及中國金茂(00817)挫約3.7%，中海外(00688)軟1.6%，龍湖(00960)跌1.3%，萬科(02202)跌0.7%。



財政部、人行、金融監管總局29日聯合發布《關於實施居民購房貸款貼息政策的通知》，自2026年10月1日起，對符合條件的居民首套住房貸款給予年化1個百分點的財政貼息，以進一步降低房貸利息成本。



政策實施期暫定一年。根據《通知》，貼息適用於新發放、購買首套住房的商業性個人住房貸款，不包括存量貸款置換；所購住房還須同時滿足建築面積不超過120平方米、價格不超過150萬元人民幣兩項條件。納入貼息範圍的貸款金額最高為100萬元人民幣，貼息期限最長五年。按照規則，每戶累計貼息上限為5萬元人民幣。



政策利好樓市，刺激剛需入市，助力商品房去庫存，內房股昨獲提振。不過，摩根士丹利將此次房貸貼息政策形容為「小規模、針對性」，認為主要惠及非一線城市首套購房家庭，估計每年補貼約150億至200億元人民幣，處於該行及市場預期的低端。大摩同時強調，政策訊號效應比實際作用更重要，即使對住房銷售提振有限，但顯示當局現在願意動用中央財政預算支持住房需求。



彭博亦認為，房貸貼息、人行調整貨幣政策，似乎旨在確保經濟增長達標，而非全面反彈。迄今為止公布的都是定向措施而非全面寬鬆，經濟學家稱之為「迷你刺激」，無法解決結構性失衡問題。



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