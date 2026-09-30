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30/09/2026 15:35

【提振內房】國有六大銀行響應房貸貼息新政，合資格客戶「免申即享」

　　財政部、中國人民銀行、金融監管總局29日聯合發布通知，明確自2026年10月1日起實施居民購房貸款貼息政策，政策實施期暫定1年。六家國有大行今日集體發布公告，表示將落實房貸貼息新政要求，為符合要求的客戶按標準提供貼息服務。

　　從公告看，六大行均把「免申即享」和「優化流程」作為落地重點。工商銀行(01398)(滬:601398)表示，每月收息將在每期還款額中自動扣除對應貼息金額，並通過短信等方式告知客戶；建設銀行(00939)(滬:601939)亦表示，對經審核符合貼息政策要求的貸款，將在每期應還款額中自動扣除貼息金額。

　　農業銀行(01288)(滬:601288)、中國銀行(03988)(滬:601988)、交通銀行(03328)(滬:601328)、郵儲銀行(01658)(滬:601658)等均表示將優化辦理流程、簡化手續，推動政策盡快實施。多家銀行同時強調，未委託任何第三方機構、人員代為辦理，也不收取任何費用，提醒客戶防範以貼息為名的詐騙。六大行後續事宜均通過官網、微信公眾號、手機銀行、營業網點等官方渠道發布。
《經濟通通訊社30日專訊》

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