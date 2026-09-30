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AH股新聞

30/09/2026 17:13

《中國要聞》網信辦整治短視頻虛假人設亂象，重點打擊假扮弱勢群體、虛構草根創業逆襲暴富等

　　據網信中國官微消息，為進一步推動短視頻行業健康有序發展，營造風清氣正的網絡空間，近日，中央網信辦印發通知，在全國範圍內部署開展為期2個月的「清朗·整治短視頻虛假人設亂象」專項行動。

　　本次專項行動重點整治以下五方面突出問題：

　　一、假扮弱勢群體問題，包括擺拍「帶娃送外賣」、「高學歷送外賣」等情節，假扮農戶、山區困難群眾、殘疾人、重病人士或婚戀失意人士，以賣慘、助農等名義引流牟利。

　　二、虛構職業資質問題，包括虛構履歷、榮譽、職稱、頭銜等信息，冒充醫生、律師、教師等身份，通過付費諮詢、課程培訓、引流帶貨等方式牟利；或使用與專業領域相關的模糊關鍵詞規避平台資質認證，發布專業領域不實信息。

　　三、利用AI合成虛假音視頻等方式假冒公眾人物，實施虛假代言、營銷等侵權違法行為；冒充社會熱點事件當事人或其親屬，或搬運內容開設「影子帳號」，騙取流量及捐款；又或在帳號名稱、簡介中關聯知名人物，暗示獲得授權。

　　四、鼓吹奢靡迷信，租借豪車豪宅、奢侈品，擺拍高檔消費畫面，炒作攀比炫富並引流牟利；虛構草根創業、逆襲暴富人設，以招商加盟、售賣貨源、創業課程、付費社群等方式引流牟利；假扮風水大師、占星師、玄學導師等身份，以「改運消災」等話術推銷商品或服務。

　　五、編造衝突劇情，假冒公益人士、志願者等身份，自導自演救助、捐款等「行善」劇情；編造家暴、輟學、棄養、失散或綁架等事件，煽動恐慌和憤怒；或炮製「人性測試」及「整蠱」短片，醜化特定地域或群體、挑動群體對立。

*嚴打MCN機構批量製作分發虛假人設短視頻*

　　同時，網信部門將採取以下治理措施：

　　一、加大違規帳號和平台查處力度。從嚴打擊借虛假人設惡意營銷牟利、誤導網民行為，打擊通過MCN機構批量製作、多帳號矩陣分發、跨平台搬運擴散等方式大規模炮製同質化虛假人設行為。情節嚴重者將被封禁帳號。

　　二、規範短視頻內容標註，未按要求標註的虛假人設短視頻將被從嚴處置。網站平台須履行內容審核責任，不得借已標註虛構演繹、AI生成、營銷、轉載、個人觀點等內容標籤及無不良導向聲明，規避網絡生態治理要求。

　　三、加強重點板塊呈現管理。嚴禁在榜單、推薦等位置推送虛假人設類短視頻。強化資質審核管理，將暫缺乏職業分類、資格標準、認證要求且有嚴重非法牟利空間的領域納入治理重點。

　　四、強化特定群體權益保障措施力度。嚴格處置虛構「AI霸總」、「養生大師」等人設誘騙老年人、散布或集納謠言貶損農村農民形象、冒充專業領域人士誤導網民的短視頻。
《經濟通通訊社30日專訊》

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