《打擊貪腐》中證監前主席易會滿被逮捕、提起公訴，受賄數額特別巨大

據新華社報道，從最高人民檢察院獲悉，十四屆全國政協經濟委員會原副主任易會滿涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對易會滿作出逮捕決定，並指定由山東省青島市人民檢察院審查起訴。近日，青島市人民檢察院已向青島市中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控：被告人易會滿利用擔任中國工商銀行江蘇省分行黨委副書記、副行長，中國工商銀行江蘇省分行黨委書記、行長，中國工商銀行黨委委員、副行長，中國工商銀行黨委副書記、行長，中國工商銀行黨委書記、董事長，中國證券監督管理委員會黨委書記、主席等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。



*易會滿從事金融業40年*



公開資料顯示，易會滿從事金融業40年，1985年加入中國工商銀行，曾任工行浙江省分行副行長、江蘇省分行行長、北京市分行行長等職位；2005年起，歷任工行副行長、行長；2016年成為工行黨委書記、董事長（副部級）。



2019年1月，易會滿接替劉士余出任中證監主席，躋身正部級。劉士余其後因涉嫌違紀違法，遭「留黨察看」降為正處級處分。易會滿在執掌中證監5年後，2024年2月7日突然被免職，由上海前副市長吳清接掌中證監。



易會滿任內曾推出多項雄心勃勃的改革舉措，包括2019年在上海上市的科創板，以及2021年成立的北京證券交易所，為創新型中小企業融資提供便利。



另外，易會滿亦推行股票發行註冊制，取代先前的核准制（企業必須經過監管機關嚴格審核程序），掀起中國企業在國內外一波高調的IPO浪潮，但同時引發市場亂象，被批評讓企業透過IPO圈錢，掏空股市動能，還放行很多不良公司「帶病上市」。吳清接任中證監主席後，加強股市監管，加大不良股票下市力度，收緊新股上市規則。

《經濟通通訊社30日專訊》