《中國房產》保利發展38億摘得廣州1宗涉宅用地，溢價26.52%

廣州1宗海珠區琶洲南區涉宅用地今日出讓，土地出讓面積31325平方米，規劃建築面積68915平方米，容積率2.2，起始價30.17億元(人民幣．下同)，起始樓面價43777元/平方米。該地塊吸引了4家房企參拍，經過41輪競價，最終保利發展(滬:600048)以38.17億元競得該地塊，成交樓面價55385元/平方米，溢價率26.52%。

《經濟通通訊社30日專訊》