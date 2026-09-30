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30/09/2026 13:58

《中國房產》保利發展38億摘得廣州1宗涉宅用地，溢價26.52%

　　廣州1宗海珠區琶洲南區涉宅用地今日出讓，土地出讓面積31325平方米，規劃建築面積68915平方米，容積率2.2，起始價30.17億元(人民幣．下同)，起始樓面價43777元/平方米。該地塊吸引了4家房企參拍，經過41輪競價，最終保利發展(滬:600048)以38.17億元競得該地塊，成交樓面價55385元/平方米，溢價率26.52%。
《經濟通通訊社30日專訊》

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