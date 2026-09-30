《Ａ股行情》滬綜指高開0.23%，內地首推房貸貼息

國務院提出研究穩樓市等政策措施的次日，財政部、人行等宣布實施居民購房貸款貼息政策，對符合條件的首套商貸給予年化1個百分點財政貼息，期限最長五年。這是中國首次由中央財政直接向商業住房貸款借款人提供貼息支持，可見國內提振內需政策進一步加碼。A股三大指數今早高開，滬綜指高開0.23%，報3839.25點，深成指高開0.44%，創業板指高開0.7%。



此次政策重點支持首次置業剛需群體，財政部測算最多可為購房者減少付息近5萬元(人民幣．下同)。路透引述分析人士表示，受房價和面積門檻限制，政策紅利將更多向二三線及以下城市傾斜線，一線則影響有限，部分人士更直言政策力度不足，難以扭轉樓市整體疲弱態勢。房地產板塊昨日提前漲，盤初明顯回調。



除了推出房貸貼息，政策端還祭出下調抵押補充貸款利率、擴大定向信貸支持。人行29日宣布下調一年期抵押補充貸款（PSL）利率0.25個百分點，從1.75%降至1.5%，同時擴大抵押補充貸款支持領域、增加科技創新和技術改造再貸款額度等。金融資源將精準導入「六張網」、科技創新、設備更新、三農、小微和民營經濟等重點領域。



另外，據悉人行設立一項新的再貸款工具，用於向商業銀行和政策性銀行提供低息資金，以幫助城投公司及地方政府關聯企業支付拖欠帳款。銀行股早盤走弱。

《經濟通通訊社30日專訊》