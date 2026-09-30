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AH股新聞

30/09/2026 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.27%，深成指創業板翻綠

　　滬深股市早盤升跌不一，滬指半日升0.27%報3840.83點，深成指及創業板盤中翻綠、分別收跌0.06%及0.17%；兩市上午成交9093億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交微增331億元或3.8%。

　　內地財政部等推出一攬子增量政策組合拳，旨在挖掘內需潛力，確保實現全年經濟增長目標。這次政策核心之一首推房貸貼息，房地產板塊昨日強勢，今早集體回吐，不過盤中逐漸企穩，板塊指數半日漲1.3%；個股升多跌少，其中，濱江集團(深:002244)升8.4%，萬科A(深:000002)升3.9%。

　　此外，人行同步調整貨幣政策工具，擴大信貸投放並精準支持重點實體領域，下調PSL利率0.25個百分點，將「六張網」納入PSL支持領域；銀行股上午收漲逾1%，招商銀行(滬:600036)收高1.5%，工商銀行(滬:601398)升1.4%。

　　至於醫藥板塊亦受外圍帶動上揚，泰諾麥博(滬:688806)20%漲停。消息上，美國製藥公司Summit獲阿斯利康20億美元戰略股權投資，雙方擬進一步推進依沃西與阿斯利康旗下一系列ADC藥物及其他抗腫瘤藥物聯合療法的臨床探索。
《經濟通通訊社30日專訊》

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