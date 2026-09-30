《Ａ股行情》滬綜指收升0.31%本月挫3.6%，習特會矚目，內地祭新提振措施

國慶黃金周前最後一個交易日，滬深股市走勢分化，滬綜指升0.31%收報3842.19點，全月則跌3.61%，深成指今日收低0.11%，創業板指跌0.23%；節前情緒濃厚，兩市成交持續低位，全日交易額僅1.44萬億元（人民幣．下同），較上個交易日微升288億元或2%。



值得留意，A股10月1日至7日休市，10月8日起恢復交易。



盤面上看，醫藥股今日全日走強，板塊升超3%，康希諾(滬:688185)、泰諾麥博(滬:688806)20%封板；海外重磅ADC合作落地，Summit獲阿斯利20億美元戰略股權投資。消費股午後衝高，白酒股漲2.2%，國慶假期將至，市場對白酒消費預期升溫，另國家發改委公布，今年第四批625億元超長期特別國債支持消費品以舊換新資金已向地方下達。下跌方面，半導體產業鏈回調，存儲芯片板塊指數挫2.7%最傷。



回顧9月，焦點莫過於習特會，國家主席習近平時隔11年再度對美國進行國事訪問，引發海內外關注。美國總統特朗普雖以極高規格接待習近平，兩國領導人亦表示會談「成功」，但市場認為實質成果有限，中美貿易戰休戰延長期限較預期短，亦沒跡象顯示雙方就人工智能、貿易順差及台灣問題方面取得重大突破。國內經濟增長放緩也惹人疑慮，中央剛祭出一攬子政策禮包刺激內需，包括房貸財政貼息、下調PSL利率等，但有大行分析，整體方案規模溫和，不足以打破去槓桿陷阱，預料全年實質GDP增長仍將接近4.5%至5%目標下限。滬指在領導人外訪期間升幅有限，9月24日當天更跌破三千九大關，直至全月收官仍未重返3900，滬綜指本月跌幅達3.61%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4357.62 +0.29 上證指數 3842.19 +0.31 6793.99 深證成指 12887.62 -0.11 7586.19 創業板指 3135.28 -0.23 科創50 1530.01 -2.51 B股指數 306.56 +0.71 1.34 深證B指 1161.63 +0.69 0.48

《經濟通通訊社30日專訊》