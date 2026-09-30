《香江策論－張憶東》宏觀利空下美股保持強勢，AI行情如期轉向應用主導

回顧：海通國際《夏日寒風》預警兌現，7月全球股市大跌；《播種秋天》判斷AI牛市進入「秋天」有望持續數季度；上周納指再創新高，費城半導體指數大漲6.3%，AI行情主線從AI基建轉向AI應用。



行情展望－－10月份全球股市有望從risk off走向risk on，美股將保持強勢，亞太股市有望演繹「美股映射」



一、四季度，全球股市風險偏好改善值得期待。中美元首會晤形成八點共識：同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」；同意建立中美超級智能對話機制；經貿合作擬對雙向各USD300億非敏感商品給予更優惠關稅待遇，降低市場對科技摩擦失控和貿易政策反覆的擔憂。向前看，四季度中東局勢有望階段性緩和，推動能源價格及通脹預期回落。



二、資金面：美債10年期收益率年內已較充分計價，10月份有望震盪下行。美伊談判出現進展，雙方已討論分階段重開霍爾木茲海峽等安排；美方希望中國增加成品油生產，中國成品油出口限制有望放鬆，緩解全球成品油供給緊張。當前市場已計入未來12個月約3次25bps加息，四季度震盪回落將是大概率。



（三）投資策略：靜享AI行情之秋，精選「真正高成長」的中美科技，尋找「景氣超預期」的非科技



立足上市公司中長期業績增長的自然增長率，對抗宏觀風險。市場對企業長期可持續增長上限的定價存在嚴重不充分，這才是AI行情之秋的大機會。考慮到美債長端利率及油價10月份回落的契機，全球科技行情有望重演類似1999-2000年初互聯網行情的AI牛市之秋，AI產業成長與估值修復形成共振。



主線一、精選全球科技龍頭，把握算力建設與推理應用擴散機會。中國科技兼顧自主可控與全球產業需求，聚焦商業化兌現能力強的企業。AI應用將出現中美共振的景氣繁榮：網絡安全、模型治理及私有化部署的重要性將持續提升；重視生物醫藥、具身智能等AI應用落地機遇。AI硬件端，中長期重視國產算力、半導體設備、先進封裝等機會；中短期精選存儲、光相關領域技術壁壘高、兌現能力強的龍頭。



主線二、把握非AI科技領域的擴散行情。首先，AI基建在AI應用支撑下仍將延續，有色金屬、電力設備及儲能、化工、黃金及數字資產等行情值得關注。其次，挖掘地方國企「老樹開新花」的機會，聚焦併購重組與資產注入的外延式增長機會。第三，具備大型煉化產能及成品油出口能力的中國煉化龍頭，短期景氣有望改善並帶來交易性機會。



《海通國際研究主管兼首席經濟學家 張憶東》



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