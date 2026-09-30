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30/09/2026 11:47

【ＡＩ】豆包新增訂機票、打車等多種出行服務，應用戶要求自動完成相應服務調用

　　豆包今日宣布支持多種出行服務，用戶現可通過豆包一站式完成機票預訂、火車票購買、打車及路線導航等多種出行需求，覆蓋從長途交通到市內出行的全場景。

　　據「IT之家」報道，豆包此次的功能升級主要圍繞用戶出行核心需求，在酒店預訂和餐飲預訂的基礎上，新增了包括機票預訂、火車票預訂，打車出行和導航等多項出行服務。用戶只需在豆包對話中以自然語言描述出行需求，例如「幫我訂一張明天從北京到上海的機票」或「叫一輛車去首都機場」，豆包即可自動識別意圖並完成相應服務調用，無需在多個應用間反覆切換。

　　此外，豆包已上線「出行用豆包」專屬入口，精選地圖導航、交通出行、酒店住宿、吃喝玩樂四大場景的高頻推薦，為用戶提供更多出行、旅行建議。

　　據介紹，此次出行服務升級，得益於豆包與多家行業頭部服務商的深度合作。在機票和火車票預訂方面，豆包與航班管家和高鐵管家合作，確保供給覆蓋與服務穩定性。在打車服務上，豆包與曹操出行等平台達成合作。在導航功能上，百度地圖等合作方為豆包提供技術支持，提供公交、地鐵、駕車、步行等多種出行方式的路線規劃與實時導航。
《經濟通通訊社30日專訊》

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