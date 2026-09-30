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AH股新聞

30/09/2026 16:22

《Ａ股動向》格林美回應印尼園區缺水是否影響鎳資源項目產能：已建應對機制保障穩定運行

　　印尼一處鎳加工園區據報因缺水而要求冶煉廠減產，在該園區投資了鎳資源項目的內地電池回收行業龍頭格林美(深:002340)在互動平台被投資者問到，園區缺水是否影響產能。格林美今日回答稱，公司高度重視厄爾尼諾現象及乾旱氣候對生產的影響，已建立完善的供水保障與極端天氣應對機制。公司印尼鎳資源項目保持穩定運行。公司將持續關注氣候變化與工業園供水情況，保障相關項目穩定、可持續運行。

　　上周外電引述知情人士報道，由於厄爾尼諾現象引發的乾旱導致冷卻、保護設備所需用水供應不足，印尼的主要鎳加工中心--位於蘇拉威西島的莫羅瓦利工業園(Indonesia Morowali Industrial Park, IMIP)已通知園區內企業，因水資源短缺，必須減少鎳生鐵產量。

　　鎳生鐵是是一種以紅土鎳礦為原料冶煉制成的鐵鎳合金，為生產不鏽鋼的原材料。鎳也是電動汽車電池的重要原料。印尼是全球最大鎳生產國，產量佔全球總產量一半以上，其中大部分在IMIP等工業園區加工。

　　報道指，本次減產可能影響約10萬噸鎳生鐵產量。根據伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)的估算，該園區年產能約420萬噸，即月產能35萬噸。市場認為，此次減產或有助於遏制鎳價下跌。

　　IMIP由中國鎳業巨頭青山控股集團持有多數股權，並擁有眾多租戶公司。該園區本月早些時候曾警告稱，如果水供應狀況未見改善，產量可能會削減30%至40%。
《經濟通通訊社30日專訊》

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