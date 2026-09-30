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AH股新聞

30/09/2026 16:50

【聚焦數據】財政部：首8月國企利潤同比增幅收窄至0.2%，營收降幅擴至2.7%

　　財政部公布，1-8月，全國國有及國有控股企業營業總收入528767.5億元（人民幣．下同），同比下降2.7%，降幅較首7月擴大0.3個百分點；利潤總額28285.5億元，同比增長0.2%，增幅較首7月收窄0.4個百分點；應交稅費40990.2億元，同比增長4.4%，增幅較首7月收窄0.6個百分點。

　　8月末，國有企業資產負債率65.6%，同比上升0.4個百分點。
《經濟通通訊社30日專訊》

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