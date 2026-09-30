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30/09/2026 17:32

《中美關係》中國商務部：對美兩宗貿易壁壘調查延長調查期限至今年12月27日

　　中國商務部今日傍晚連發兩份公告稱，今年3月27日分別針對美國破壞全球產供鏈相關做法和措施、美國阻礙綠色產品貿易相關做法和措施，發起了貿易壁壘調查。因案情複雜，現根據《對外貿易壁壘調查規則》第三十二條規定，將案件的調查期限延長至2026年12月27日。

　　今年3月，商務部就發起上述兩宗貿易壁壘調查指出，美國貿易代表辦公室於北京時間3月12日以「產能過剩」為由對中國等16個經濟體發起301調查，又於3月13日以「未有效禁止強迫勞動產品進口」為由對中國等60個經濟體發起301調查，中方對此強烈不滿，堅決反對，因此根據《中華人民共和國對外貿易法》和《對外貿易壁壘調查規則》有關規定，對等發起貿易壁壘調查。調查期限正常情況下應為六個月，特殊情況下可延長至多三個月。

　　當時商務部稱，其獲得的初步證據和信息顯示，美國在貿易相關領域實施了多項阻礙綠色產品貿易的做法和措施，包括但不限於：限制綠色產品對美出口、減緩新能源項目部署、限制綠色產品相關技術合作等。上述做法和措施可能嚴重損害中國企業的貿易利益，其中部分措施涉嫌違反世貿組織規則等中美兩國共同締結或參加的經濟貿易條約或協定。
《經濟通通訊社30日專訊》

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