  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

30/09/2026 08:26

重慶銀行(01963)發行金融債券籌獲20億人幣，票息1.6%

　　重慶銀行(01963)(滬:601963)公布，經中國人民銀行批准，2026年金融債券（第一期）於上周四（24日）報價發行，並於本周一（28日）完成繳款，發行規模為20億元人民幣。

　　該集團指，債券為3年期固定利率債券，票面利率1.6%。債券的募集資金將用於滿足資產負債配置需要，充實資金來源，優化負債期限結構，促進業務發展。
《經濟通通訊社30日專訊》

【你點睇？】香港高溫破142年歷史紀錄，林超英批暑熱警告形同虛設，你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

元首外交暫時綁定中美關係

29/09/2026 12:33

大國博弈

定期存款 | 銀行港元定存掀加息戰，兩銀行12個月齊加至3....

28/09/2026 19:01

貨幣攻略

習特會 | 央視：習近平為中美落實新定位指明方向路徑 （不斷...

25/09/2026 17:33

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金