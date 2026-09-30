重慶銀行(01963)發行金融債券籌獲20億人幣，票息1.6%

重慶銀行(01963)(滬:601963)公布，經中國人民銀行批准，2026年金融債券（第一期）於上周四（24日）報價發行，並於本周一（28日）完成繳款，發行規模為20億元人民幣。
該集團指，債券為3年期固定利率債券，票面利率1.6%。債券的募集資金將用於滿足資產負債配置需要，充實資金來源，優化負債期限結構，促進業務發展。
《經濟通通訊社30日專訊》
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30/09/2026 08:26
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該集團指，債券為3年期固定利率債券，票面利率1.6%。債券的募集資金將用於滿足資產負債配置需要，充實資金來源，優化負債期限結構，促進業務發展。
《經濟通通訊社30日專訊》
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