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30/09/2026 08:27

濱化股份(06745)採用中國企業會計準則編製綜合財務報表，不聘境外核數師

　　濱化股份(06745)(滬:601678)公布，自截至今年12月31日止年度的業績起，未來財務報告期間的綜合財務報表將統一採用中國企業會計準則進行編製。

　　該集團指，於採納企業會計準則後，將繼續聘任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為其唯一核數師，委任將於今年第二次臨時股東會上獲批准。該集團將不會單獨聘任境外核數師事務所。
《經濟通通訊社30日專訊》

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