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AH股新聞

30/09/2026 07:52

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(29日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
兆易創新(603986)1498.87
瀾起科技(688008)1306.97
藥明康德(603259)1286.95
貴州茅台(600519)1102.37
寒武紀(688256)1086.88
中國船舶(600150)1014.05
生益科技(600183)942.16
源杰科技(688498)935.99
海光信息(688041)818.99
中國巨石(600176)817.40
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)3686.64
中際旭創(300308)3118.04
新易盛(300502)1895.13
通富微電(002156)942.11
北方華創(002371)886.39
天孚通信(300394)837.60
東山精密(002384)758.26
京東方A(000725)725.62
三環集團(300408)713.69
麥格米特(002851)693.27

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社30日專訊》

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