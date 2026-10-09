《政政經經－石鏡泉》大摩打趴A股

《政政經經》大摩一篇研報打趴A股，科技股集體大幅殺跌，其中光芯片成為重災區！該報道為何？



摩根士丹利在報告提出，美國未來可能通過調整光模塊進口規則，提高美國企業在核心零部件供應鏈中的份額。



報告認為，美國聯邦通訊委員會(FCC)未來可能對光模塊採取限制措施，但與全面禁止進口不同，相關政策可能通過設置美國零部件含量門檻，為符合條件的產品保留進入美國市場的渠道。



*美傳收緊光模塊進口限制*



一種潛在方案是，如果光模塊物料清單(BOM)中至少65%的價值來自美國企業，便可能獲得相關進口限制的豁免。報告認為，這一限制可能主要從下一代3.2T高速光模塊開始實施，而不是直接針對當前的800G和1.6T產品。3.2T光模塊預計於2028年開始放量，並在2029年進入更廣泛的部署階段。



不過多位業內人士分析認為，相關限制落地具有極強不確定性，影響相對可控。從信息來源看，摩根士丹利10月1日報告的全部信息來源，是其策略團隊與一支華盛頓法律團隊的交流--報告通篇使用的是potential、likely、could（「潛在」、「可能」、「或將」）這類推演性措辭，既無FCC任何正式規則文本，也無提案討論記錄，更無官方發布。換言之，整份報告是一個政策猜想。



對於中際旭創(深:300308)、新易盛(深:300502)等公司來說，如果潛在規則允許組裝的光模塊通過65%美國含量豁免，整機訂單未必受到巨大衝擊，但採購成本和利潤率仍有風險。對於源杰科技(滬:688498)、長光華芯(滬:688048)等公司來說，市場擔心的是未來國產激光器進入美國高端光模塊供應鏈的機會被壓縮。



*不是法規正式落地*



值得注意的是，昨日（8日）中際旭創、新易盛等跌幅較小，並未明顯受到該政策影響。



針對摩根士丹利報告中提及的「FCC 65%」相關條款，以及昨日公司股價或因此受到的影響，長光華芯表示，該份報告是政策情景推演報告，不是正式落地的法規或條款，只是「一家之言」。



其次，報告涉及的光模塊及其物料為3.2T，但國內目前3.2T產業處於起步階段，預計要到2028至2029年才規模化放量，而今明兩年的主要出貨產品仍為800G/1.6T，這兩大速率的產品目前仍極度緊缺，短期內內地光芯片仍會快速增長。



此外，源杰科技表示，近期光芯片企業股價波動受摩根士丹利報告影響，行業整體下跌並非公司個例，公司對該報告不予置評。從公司層面看，目前生產經營正常，各項業務正常開展。



仕佳光子(滬:688313)表示，公司未獲得任何光芯片降價的相關消息，但認為本輪板塊調整可能源於10月1日摩根士丹利發布的關於美國聯邦通訊委員會(FCC)政策的研究報告。



*機構先沽為敬*



不過，在源杰科技、長光華芯大跌的背後，此前重倉的機構選擇用腳投票，大舉出逃。



源杰科技盤後數據顯示，滬股通專用席位買入6.13億元（人民幣．下同）並賣出4.23億元，有4家機構專用席位（指內地的基金、券商自營、社保基金、保險、QFII等機構在交易所使用的獨立通道）淨賣出14.36億元。



長光華芯盤後數據顯示，滬股通專用席位買入1.68億元並賣出3.02億元，有2家機構專用席位淨賣出3.77億元。



僅源杰科技、長光華芯兩隻個股，6家機構便淨賣出超過18億元。



*A股情緒化特徵明顯*



對於政策潛在影響，中泰證券表示，A股科技相比較費城半導體指數來說，樂觀的時候走得更強，悲觀的時候走得更差，呈現出情緒化更為明顯的特徵。中信證券此前發布的研報認為，中美光通訊產業鏈相互依存度較高，北美雲廠商的擴張節奏與中國供應商的大規模交付能力已形成緊密耦合，此類限制措施也將推高北美雲廠商的採購成本並延緩其部署周期。



從政策程序看，草案尚處早期，需歷經公眾意見徵詢、利益相關方博弈等環節，落地窗口存在較大不確定性，最終執行力度往往弱於初始方案，且通常伴隨較長過渡期。



事件在發酵中，個別受影響公司，初步反應了。



*新股王源杰科技挫20%跌停*



源杰科技股價昨日急挫20%跌停，跌破1300元關口，報1,290.4元，為A股第二高價股。此前在9月30日，源杰科技股價一度超越聯訊儀器，成為新「股王」。據上海證券報，對於股價大幅下跌，源杰科技表示，近期光芯片企業股價波動受摩根士丹利報告影響，行業整體下跌並非公司個例，公司對該報告不予置評。從公司層面看，目前生產經營正常，各項業務正常開展。



所以，重點是還要看之後受影響的有關公司之業務後續發展。



值得注意的是，昨日中際旭創、新易盛等跌幅較小，並未受到政策影響。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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