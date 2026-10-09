  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

09/10/2026 08:57

《駐京專電》北京支持超高清視聽企業在境內主板、科創板、創業板、北交所上市

　　北京市廣電局印發新修訂的《北京市關於支持超高清視聽產業高質量發展的若干措施》，支持超高清視聽企業在信貸融資、經營成本補助、上市培育等方面按規定享受相關政策支持；深化科創金融政銀企對接機制，對重點超高清企業有針對性開展上市輔導，支持超高清企業在境內主板、科創板、創業板、北交所上市；支持發起設立北京市超高清產業投資基金，支持超高清視聽相關領域產業發展。

*鼓勵超高清技術拍攝，單項目支持金額最多500萬*

　　《措施》提出，加大超高清視聽產業發展資金支持力度。為推進北京市超高清視聽全產業鏈優化升級，設立北京市超高清視聽產業發展支持資金，用於支持廣播電視網絡視聽領域4K/8K超高清製作、傳輸覆蓋、接收終端、後期製作、應用場景、核心技術攻關等方面有較大貢獻的企事業單位、科研院所、社會團體、民辦非企業等機構。

　　支持超高清技術在內容創作領域應用。鼓勵以4K/8K超高清技術拍攝，按照超高清製作能力、超高清內容質量等綜合評定，單個項目支持金額不超過500萬元（人民幣．下同）。

　　打造國際一流的中國數字視聽製作中心。支持打造超高清視聽數字資產共享平台和製作能力共享平台，建立超高清內容後期製作中心和超高清內容修復中心，提升內容供給能力，打造國際一流的中國數字視聽製作中心。支持建立超高清內容聚合專區。按照平台/專區建設能力、技術創新性等綜合評定，單個項目支持金額不超過300萬元。

*鼓勵超高清技術協同創新平台建設，資助不超300萬*

　　鼓勵搭建超高清視聽關鍵技術協同創新平台建設，支持開展超高清視聽與虛擬現實、元宇宙、數字人、裸眼3D、抬頭顯示等新技術融合創新，支持超高清視聽輕量化製作技術應用。按照技術研發能力、技術創新性、應用情況等綜合評定，單個項目支持金額不超過300萬元。

　　培育超高清視聽應用場景。推動超高清視聽技術在文旅、文博、體育、商務、教育等領域的應用。按照場景研發建設能力、技術創新性、應用情況等綜合評定，單個項目支持金額不超過500萬元。

　　打造超高清視聽產業生態集群。鼓勵產業園區、龍頭企業和鏈主企業吸引超高清視聽產業鏈上下游企業集聚發展，打造超高清視聽產業生態集群，構建超高清視聽產業服務平台，實施新型產業孵化器項目，實現超高清視聽產業規模快速增長。按照集群建設能力、集群規模、服務產業情況等綜合評定，單個項目支持金額不超過300萬元。


《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》

【你點睇？】香港高溫破142年歷史紀錄，林超英批暑熱警告形同虛設，你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美競爭拼實力，關係何時真回暖？

09/10/2026 10:52

大國博弈

中東戰火 | 特朗普稱中期選舉前不會攻擊伊朗，美國防部據報已...

09/10/2026 09:48

中東戰火

定期存款 | 港元定存加息戰升溫，滙豐6個月高達3.3厘，上...

06/10/2026 15:59

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金