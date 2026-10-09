《駐京專電》北京支持超高清視聽企業在境內主板、科創板、創業板、北交所上市

北京市廣電局印發新修訂的《北京市關於支持超高清視聽產業高質量發展的若干措施》，支持超高清視聽企業在信貸融資、經營成本補助、上市培育等方面按規定享受相關政策支持；深化科創金融政銀企對接機制，對重點超高清企業有針對性開展上市輔導，支持超高清企業在境內主板、科創板、創業板、北交所上市；支持發起設立北京市超高清產業投資基金，支持超高清視聽相關領域產業發展。



*鼓勵超高清技術拍攝，單項目支持金額最多500萬*



《措施》提出，加大超高清視聽產業發展資金支持力度。為推進北京市超高清視聽全產業鏈優化升級，設立北京市超高清視聽產業發展支持資金，用於支持廣播電視網絡視聽領域4K/8K超高清製作、傳輸覆蓋、接收終端、後期製作、應用場景、核心技術攻關等方面有較大貢獻的企事業單位、科研院所、社會團體、民辦非企業等機構。



支持超高清技術在內容創作領域應用。鼓勵以4K/8K超高清技術拍攝，按照超高清製作能力、超高清內容質量等綜合評定，單個項目支持金額不超過500萬元（人民幣．下同）。



打造國際一流的中國數字視聽製作中心。支持打造超高清視聽數字資產共享平台和製作能力共享平台，建立超高清內容後期製作中心和超高清內容修復中心，提升內容供給能力，打造國際一流的中國數字視聽製作中心。支持建立超高清內容聚合專區。按照平台/專區建設能力、技術創新性等綜合評定，單個項目支持金額不超過300萬元。



*鼓勵超高清技術協同創新平台建設，資助不超300萬*



鼓勵搭建超高清視聽關鍵技術協同創新平台建設，支持開展超高清視聽與虛擬現實、元宇宙、數字人、裸眼3D、抬頭顯示等新技術融合創新，支持超高清視聽輕量化製作技術應用。按照技術研發能力、技術創新性、應用情況等綜合評定，單個項目支持金額不超過300萬元。



培育超高清視聽應用場景。推動超高清視聽技術在文旅、文博、體育、商務、教育等領域的應用。按照場景研發建設能力、技術創新性、應用情況等綜合評定，單個項目支持金額不超過500萬元。



打造超高清視聽產業生態集群。鼓勵產業園區、龍頭企業和鏈主企業吸引超高清視聽產業鏈上下游企業集聚發展，打造超高清視聽產業生態集群，構建超高清視聽產業服務平台，實施新型產業孵化器項目，實現超高清視聽產業規模快速增長。按照集群建設能力、集群規模、服務產業情況等綜合評定，單個項目支持金額不超過300萬元。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》