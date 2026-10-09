《駐京專電》北京出台16項舉措推動通信網絡等基礎設施高質量發展

北京印發《北京市「十五五」時期現代化基礎設施發展規劃》，從完善基礎設施空間布局、推進基礎設施結構優化、加快基礎設施功能提升、促進基礎設施集成融合、增強基礎設施安全韌性等方面部署了16條措施。



*實現5G-A和萬兆光網全覆蓋，率先開展6G試驗網建設*



《規劃》提出，大力發展新型基礎設施。具體包括前瞻部署新一代通信網絡基礎設施；持續拓展第五代移動通信(5G)網絡覆蓋廣度深度，提升地鐵、公路隧道等場景覆蓋水平；建成全球領先「雙萬兆」城市，實現增強型第五代移動通信(5G-A)和萬兆光網全域連續覆蓋；率先開展第六代移動通信(6G)試驗網建設，加快突破通感算融合等6G關鍵技術；構建低軌衛星互聯網體系，加快新型互聯網交換中心創新發展。



*新建算力中心100%使用綠電，全域建設「無廢城市」*



《規劃》並提出，非化石能源消費佔比提升至27.5%以上，新增光伏裝機180萬千瓦，新建算力中心100%使用綠電，全域建設「無廢城市」；強化電力、天然氣等能源高峰、總量雙保障；重點推進國道108三期、國道234提級改造等山區生命通道項目建設；構建多源共濟、精細調配、彈性適應的水資源保障體系；完善空天地一體化應急通信網絡；完成重點區域供排水管網消隱攻堅，更新改造供排水管線1400公里以上，更新改造老舊供熱管線3500公里、燃氣管線1700公里。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》